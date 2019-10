SSV Ehingen-Süd II will seine Tabellenführung verteidigen

Von den Spitzenmannschaften der Fußball-Kreisliga B1 hat der Tabellenführer am Sonntag die leichteste Aufgabe. Der TSV Allmendingen will dranbleiben, der FC Schmiechtal hat sein Spiel verlegt. Ebenfalls verlegt wurde die Partie in Dettingen. Die verbliebenen Spiele beginnen am Sonntag, 20. Oktober, um 15 Uhr.

SSV Ehingen-Süd II – SG Altheim II. - Im Spiel Tabellenführer gegen Tabellenletzten dürfte es keine Frage nach dem späteren Sieger geben.

TSV Allmendingen – SV Niederhofen. - Der TSV Allmendingen dürfte sich von der ersten Niederlage am vergangenen Sonntag erholt haben. Im Lokalderby ist der Gastgeber daher Favorit.

SV Herbertshofen – SG Öpfingen II. - Mit dem neuen Trainer hofft man in Herbertshofen am Sonntag auf den ersten Sieg. Doch die Öpfinger Reserve ist sehr spielstark.

SV Granheim – KSC Ehingen. - In diesem Spiel wird der Gastgeber feststellen können, dass der KSC Ehingen in dieser Saison sehr spielstark ist. Er hat aus bisher fünf Spielen immerhin 13 Punkte geholt. Trainer Bernard Stvoric hat seine Mannen auf Vordermann gebracht.

Verlegt wurden die Begegnungen SG Dettingen – TSG Ehingen II (Nachholtermin: Samstag, 21. März 2020, 15 Uhr) und TSV Türkgücü Ehingen – FC Schmiechtal (Sonntag, 22. März, 15 Uhr).