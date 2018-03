SSV Ehingen-Süd gewinnt Testspiel-Derby gegen die TSG klar

Der Fußball-Verbandsligist SSV Ehingen-Süd hat ein Vorbereitungsspiel gegen den Landesligisten TSG Ehingen mit 7:0 gewonnen. Bei Eiseskälte boten die Kirchbierlinger auf dem Kunstrasen am Wenzelstein viel Erwärmendes und dominierten die Partie vor rund 80 Zuschauern gegen den Lokalrivalen, der nur mit kleinem Aufgebot angetreten war und auf einige Leistungsträger verzichten musste.

Während der Verbandsligist fast in kompletter Besetzung war, hatte TSG-Trainer Roland Schlecker kaum Wechselmöglichkeiten. Mit dabei beim Landesligisten waren aber Daniel Post und Valentin Gombold, die am Wochenende gegen Altheim verletzt ausgeschieden waren.

Ehingen-Süd schlug von Beginn an ein hohes Tempo an und suchte den Weg zum gegnerischen Tor, doch die Defensive des Landesligisten stand anfangs gut und so ergaben sich Chancen zunächst nur durch Distanzschüsse. Michael Turkalj (4. Minute) und Filip Sapina (11.) prüften den jungen Schlussmann Patrick Vonnier. In der 13. Minute bot sich der TSG bei einem Konter eine gute Gelegenheit, doch Paolo Soumpalas blieb am Strafraum an einem Süd-Verteidiger hängen.

Knapp zehn Minuten später schlug der Favorit erstmals zu: Sapina schob nach einem Pass in die Tiefe überlegt ein (22.). Weitere Möglichkeiten hatten Hannes Pöschl (23.) und Sapina (30.), ehe Philipp Schleker mit einem Schlenzer zum 2:0 für den SSV traf (32.). Der Verbandsligist gab den Ton an, während sich die TSG im Spiel nach vorn schwer tat. Die Pässe in die Spitze gerieten zu ungenau, auch weil das Pressing von Süd im Mittelfeld zu stark war. Kurz vor der Pause erhöhten die Kirchbierlinger auf 3:0: Sapina schob aus kurzer Distanz ein, nachdem ein TSG-Verteidiger einen Pöschl-Treffer nach einem Heber über Vonnier noch verhindert hatte.

In der zweiten Halbzeit gab es lange Zeit kaum Chancen. Süd-Trainer Michael Bochtler wechselte kräftig aus und ein und die neue Formation schien sich erst finden zu müssen. In der 74. Minute gingen bei einem Zweikampf im TSG-Strafraum Verteidiger Jan Hadamitzky und Angreifer Hannes Pöschl zu Boden – der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Philipp Schleker verwandelte(75.).

Nun kam das Kirchbierlinger Offensivspiel wieder richtig in Schwung, während die Kräfte beim Landesligisten, der kaum Ersatzspieler hatte (in der Schlussphase wurde der Ende der ersten Halbzeit ausgewechselte Soumpalas für den ebenfalls angeschlagenen Hadamitzky wieder eingewechselt), schwanden. Der Verbandsligist ließ aber auch bis zum Schluss nicht locker, steckte weder bei Tempo noch Intensität zurück.

Drei Treffer in zwölf Minuten

Schleker erhöhte mit einem abgefälschten Schuss aus 16 Metern auf 5:0 (78.), Stefan Hess traf aus ähnlicher Entfernung zum 6:0 (84.). Der Treffer zum 7:0 war ein Geschenk des zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselten Torhüters Sebastian Wursthorn, der eine Rückgabe nicht sauber annahm und so Pöschl den Weg zum Tor bereitete (90.). Die TSG hatte zuvor nur eine Chance, doch Julian Guther verfehlte aus 18 Metern den Kasten des an diesem Abend wenig beschäftigten Benjamin Gralla (73.).