SSV Ehingen-Süd eröffnet Saison der Jugendturniere

Nachdem die Bezirks-Hallenmeisterschaft der Fußballjugend schon längere Zeit läuft, richtet am Samstag, 14. Dezember, und Sonntag, 15. Dezember, auch der SSV Ehingen-Süd seine Hallenturniere aus. Gespielt wird in der Längenfeldhalle mit insgesamt 42 teilnehmenden Mannschaften. Schon seit einigen Jahren ist Jugendleiter Uwe Steinle mit seinen Turnieren von der Kirchbierlinger Halle in die größere Längenfeldhalle in Ehingen umgezogen. Dieser Schritt hat sich bewährt.

Beginnend am Samstag um 8.45 Uhr werden insgesamt 42 Jugendmannschaften in fünf Altersklassen um die Turniersiege spielen. Jugendleiter Uwe Steinle und sein Team sind erneut Garanten für einen reibungslosen Verlauf.

C-Junioren (Samstag, ab 8.45 Uhr): Zehn Mannschaften spielen in zwei Gruppen. Gruppe A: SGM Ehingen-Süd/-Dettingen/Rottenacker I, SGM Altheim/Allmendingen/Niederhofen, JSG Riedlingen, FV Altheim, SGM Ehingen-Süd/Dettingen/Rottenacker III. Gruppe B: SGM Ehingen-Süd/Dettingen/Rottenacker II, SSV Emerkingen, TSV Blaustein, SGM Bussen/Unlingen/Uttenweiler, SV Sulmetingen.

F1-Junioren (Samstag, ab 13.45 Uhr): Gespielt wird um den Metallbau Meier-Cup, sechs Mannschaften sind in einer Gruppe. Teilnehmer: SSV Ehingen-Süd, SG Altheim, VfL Munderkingen, SV Mietingen, TSG Rottenacker, Wacker Biberach.

F2-Junioren (Samstag, ab 16.10 Uhr): Gespielt wird um den Metallbau-Meier-Cup in einer Gruppe. Teilnehmer: SSV Ehingen-Süd, SG Altheim, SV Mietingen, Wacker Biberach, SGM Achstetten, TSG Ehingen.

D-Junioren (Sonntag ab 8.45 Uhr): Gespielt wird um den Teamsport Werner-Cup. Zehn Mannschaften sind in zwei Gruppen eingeteilt. Gruppe A: SGM Ehingen-Süd/Rottenacker I, SV Sulmetingen, VfL Munderkingen, FV Neufra, Wacker Biberach. Gruppe B: SGM Ehingen-Süd/Rottenacker II, SGM Altheim/Allmendingen/Niederhofen, FV Olympia Laupheim, FV Biberach, SGM Oberdischingen.

E-Junioren (Sonntag ab 13.30 Uhr): Gespielt wird um den Holzbau-Schirmer-Cup. Zehn Mannschaften sind in zwei Gruppen eingeteilt. Gruppe A: SGM Ehingen-Süd/Rottenacker I, SG Öpfingen, VfL Munderkingen, SGM Schemmerhofen, TSG Rottenacker. Gruppe B: SGM Ehingen-Süd/Rottenacker II, SV Sulmetingen, FV Neufra, SV Granheim, SGM Dettingen/Griesingen.