SSV Ehingen hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich

Der Sportschützenverein Ehingen hat im Schützenhaus in Ehingen seine 41. ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Vor zahlreich anwesenden Mitgliedern blickte der Vorsitzende und Oberschützenmeister Peter Banderitsch in seinem Jahresbericht auch diesmal auf ein sportlich erfolgreiches Jahr des SSV zurück.

Vor allem die Erfolge der Ehinger Bogenschützen, die an der Tabellenspitze der Württembergliga Recurve stehen und sich in diesem Jahr noch für die Relegation in die Regionalliga qualifizieren können, stimmten Peter Banderitsch sehr positiv.

Bei der Entlastung wurden die Vorstandsmitglieder, die Schatzmeisterin und der gesamte Ausschuss von den anwesenden Mitgliedern für die getane Arbeit gelobt und entlastet. Bei den Wahlen wurden Peter Banderitsch als Oberschützenmeister/Vorsitzender, Ursula Banderitsch (Schatzmeisterin), Karl-Heinz Knöbl (Zweiter Schützenmeister), Simon Knöbl (Sportleiter), Tanja Knittel (Schriftführerin), Manuel Fabro (Pressewart) und Michael Leicht (Geräte- und Gebäudewart) bestätigt. Zum ersten Mal wurde Alex Häußler als Bogenreferent und Frank Maier als Fahnenjunker gewählt.

Zum Abschluss der Versammlung nahm Sportleiter Simon Knöbl noch die Siegerehrung für die erfolgreichsten Schützen bei den Vereinsmeisterschaften vor.

Dabei gab es beim Königsschießen folgende Ergebnisse: Schützenkönigin Luftgewehr wurde Camilla Knöbl mit einem 39,1-Teiler, Jungschützenkönig mit dem Luftgewehr wurde Maximilian Zehner (214,9-Teiler).

Königsschießen, Ergebnisse

Schützenkönig Luftgewehr: Camilla Knöbl (39,1-Teiler)

Jungschützenkönig Luftgewehr: Maximilian Zehner (214,9 Teiler)

Vereineschießen, Ergebnisse

Luftgewehr Herren 1: Simon Knöbl (379 Ringe)

Luftgewehr Damen 1: Camilla Knöbl (370 Ringe)

Luftgewehr Herren 2: Timur Güler (359 Ringe)

Luftgewehr Herren 3: Peter Banderitsch (371 Ringe)

Luftgewehr Damen 3: Ursula Banderitsch (375 Ringe)

Luftgewehr Herren 4: Johann Sontheimer (259 Ringe)

Luftgewehr Schüler1 männl.: Julius Braig (126 Ringe)

Luftgewehr Junioren 1 männl.: Frank Maier (290 Ringe)

Zimmerstutzen Herren 3: Peter Banderitsch (277 Ringe)

Kleinkaliber 100m Herren 1: Frank Maier (200 Ringe)

Kleinkaliber 100m Damen 1: Camilla Knöbl (265 Ringe)

Kleinkaliber 100m Herren 2: Timur Güler (266 Ringe)

Kleinkaliber 100m Herren 3: Peter Banderitsch (270 Ringe)

Luftpistole Herren 3: Ulrich Spieß (340 Ringe)

50m Pistole Herren 3: Norbert Federle (250 Ringe)

25m Pistole Herren 1: Alexander Schaller (279 Ringe)

25m Pistole Herren 3: Ulrich Spieß (220 Ringe)

Recurvebogen FITA Herren: Maik Szarszewski (628 Ringe)

Recurvebogen FITA Damen: Anja Haller (466 Ringe)

Recurvebogen FITA Junioren weibl.: Lena Wentzel (519 Ringe)

Recurvebogen Herren Master: Thomas Haller (600 Ringe)

Blankbogen FITA Herren: Franz Sailer (330 Ringe)

Recurvebogen Halle Herren: Sven Herzig (578 Ringe)

Recurvebogen Halle Damen: Anja Haller (495 Ringe)

Recurvebogen Halle Junioren weibl.: Lena Wentzel (530 Ringe)

Recurvebogen Halle Herren Master: Thomas Haller (562 Ringe)

Blankbogen Halle Herren: Ingo Hassel (406 Ringe)

Blankbogen Herren Master: Franz Sailer (337 Ringe)

Langbogen Halle Herren: Dominic Miller (212 Ringe)