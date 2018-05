SSV-Bogenschützen sichern sich die Württembergliga-Meisterschaft

Die Bogenschützen des Sportschützenvereins Ehingen haben die Meisterschaft in der Württembergliga für sich entschieden. Der Titel war den Ehinger Mannschaft in der Besetzung Thomas Haller, Lena Wentzel, Maik Szarszewski, Axel Häußler und Michael Mayer mit 48:8 Punkten am Ende nicht mehr zu nehmen. Damit qualifizierten sich die Ehinger für die Relegation zur Regionalliga Südwest am 18. Februar in Nürtingen, bei der sie dann den Aufstieg in die dritthöchste Klasse im Bogensport klarmachen können. Die zweite Bogenmannschaft des SSV Ehingens sicherte sich mit dem sechsten Platz den Verbleib in der Bezirksliga A. Für die Ehinger „Zweite“ traten Steffen Kögel, Thomas Köhl, Anja Haller, Michael Mayer und Myles MacMillan an.