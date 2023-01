Spritzenmuck beim Tag-in-Nachtumzug

Die Narrenzunft „Spritzenmuck“ nimmt am Samstag, 21. Januar, am Tag-in-Nachtumzug in Schelklingen teil. Die Ehingen Narren reisen mit rund 370 Hästrägern an und laufen mit der Nummer 41 der rund 70 angemeldeten Gruppen. Beginn des Narrensprungs ist im 16.01 Uhr. Die Anreise erfolgt privat, nicht über die Narrenzunft gebuchte Busse.

Am Sonntag, 22. Januar, findet von 14 bis 16 Uhr das Museumsbasteln statt, zu dem alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren eingeladen sind.