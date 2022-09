Spritpreise in Ihrer Nähe: Wo Sie aktuell am günstigsten tanken können

Wie hoch sind die aktuellen Spritpreise bei Ihnen in der Region. In dieser Übersicht können Sie sehen, wo sich eventuell gerade am billigsten tanken können. Beim Klick auf die jeweilige Tankstelle erhalten Sie weitere Informationen.

Speichern Sie sich diesen Artikel am besten als Bookmark bei sich im Browser ab, dann erhalten Sie regelmäßig einen Überblick über die aktuell günstigsten Spritpreise in Ihrer Region.

Die Daten erhält Schwäbische.de vom Portal kraftstoffbilliger.de, einem offiziell vom Bundeskartellamt zugelassenen Verbraucherinformationsdienst für Kraftstoffe. Zum Bezug der Daten erklärt das Portal:

"Die vom Bundeskartellamt eingerichtete Organisationseinheit Markttransparenzstelle für Kraftstoffe kurz MTS-K sammelt von den einzelnen Tankstellen die Daten und gibt diese unter anderem an dieses Portal weiter. Die Daten sollten aktuell sein, da ein Aktualisierungsintervall von 5 Minuten besteht. Allerdings kann dafür keine Haftung gegeben werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Von der MTS-K erhalten wir die Basisdaten und Preisdaten für die Kraftstoffarten E5, E10 und Diesel. Details und Preise zu weiteren Kraftstoffarten beziehen wir von externen Quellen."