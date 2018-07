Sportschule setzt Kinder in Bewegung

Viel Spaß hatten die Kinder in der Schwimmhalle der Michel-Buck-Schule am vergangenen Freitag. Im Rahmen der TSG-Kindersportschule lernen hier hundert Kinder in sechs Gruppen bei Fabian Hummel Schwimmen, und wenn sie es schon können, lernen sie neue Schwimmstile kennen.

Am letzten Nachmittag des Schuljahres durften sie sich nach Herzenslust im Wasser vergnügen und ihren Eltern zeigen, was sie gelernt haben. Ab fünf Jahre sollen die Kinder alt sein, um Grundtechniken im Brustschwimmen und Tauchen zu lernen, mit Beginn des neuen Schuljahres treffen sie sich regelmäßig mit Fabian Hummel, der die Kindersportschule leitet und ihnen das Schwimmen beibringt.

In der neuen Turnhalle der Michel-Buck-schule ab Kindergartenalter und am Montag in der der Längenfeldschule für die ersten und zweiten Klasse treffen sich die Kinder in vier Gruppen zum Kinderturnen mit Norbert Matuschek. Sie schaukeln an Ringen, spielen Federball, springen über einen Bock oder hüpfen auf einem Trampolin, klettern auf einem Schwebebalken zu einer Sprossenwand hoch. Am Barren sind die Holmen schräg gestellt. „So lernen die Kinder sich koordinativ in der Höhe zu bewegen und dabei die Richtung zu ändern“ erklärte Hummel.

Ziel der Kindersportschule ist es, die Kinder, die sich sonst viel zu wenig bewegen, in Bewegung zu bringen und ihr Interesse für Sportarten zu wecken, mit denen sie sonst nicht in Berührung kämen, erklärte Hummel. In dem monatlichen Beitrag von 20 Euro sind alle Übungsstunden, der Beitrag für die TSG und die Schwimmhallenmiete enthalten.