Sportfreunde sind in der Liga angekommen

Mit sieben Punkten aus ebenso vielen Spielen hat sich Aufsteiger SF Donaurieden zurzeit in der Tabellenmitte platziert. Noch besser ist der SV Ringingen in die Verbandsrunde gestartet. Am Sonntag, 30. September, treffen beide Teams im SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A aufeinander. Alle Spiele beginnen um 15 Uhr.

SZ-Topspiel: SF Donaurieden – SV Ringingen. - Ein Lokal-Derby mit besonderem Reiz findet am Sonntag in Donaurieden statt. Der Aufsteiger hat zu Hause in dieser Saison erst einmal verloren. Ein Sieg und vier Unentschieden stehen in der Bilanz der Gastgeber. Als Aufsteiger kann man daher von einem gelungenen Saisonstart sprechen. Im Falle eines Heimsieges am Sonntag könnte Donaurieden in die erste Tabellenhälfte aufrücken. Im Derby haben die Gastgeber sicher einen besonderen Ehrgeiz.

Beim SV Ringingen ist es Trainer Thorsten Seeger bisher gelungen, an die erfolgreiche Rückrunde der vergangenen Saison unter Spielertrainer Markus Wilke beim SV Ringingen anzuknüpfen. Bisher ging nur ein Auswärtsspiel verloren. Die Gäste fahren also mit den besten Vorsätzen in die Nachbarschaft. Dass der SV Ringingen für jeden Gastgeber gefährlich werden kann, zeigen die Auswärtssiege in Justingen und Munderkingen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass es für die SF Donaurieden zum fünften Unentschieden in der laufenden Saison kommt.

SF Kirchen – SGM Ertingen/Binzwangen. - Die beiden Mannschaften sind Tabellennachbarn und dürften sich in puncto Spielstärke nicht um Vieles unterscheiden. Zuletzt haben die SF Kirchen zu Hause eine klare Niederlage kassiert. Diesen Ausrutscher will das Team von Christian Zittrell wieder ausgleichen.

TSV Rißtissen – FC Schelklingen/Alb. - Der Aufsteiger ist zwar mit einem Heimsieg in die Punkterunde gestartet. Doch seitdem kam nur noch ein Punkt dazu. Am vergangenen Sonntag zeigte sich in Öpfingen eine gewisse Abschlussschwäche. Diese gilt es gegen den FC Schelklingen/Alb abzustellen.

SV Oberdischingen – SG Griesingen. - Diese Partie hat Lokalcharakter. Im Heimspiel gegen die SG Öpfingen vor einer Woche hat der SV Oberdischingen eine gute Form an den Tag gelegt und den Tabellenführer an den Rand einer Niederlage gebracht. Doch in Munderkingen gab es eine deutliche Niederlage. Der einzige Sieg gelang der SG Griesingen in Ringingen. Die Griesinger sind bisher noch nicht richtig in Schwung gekommen.

SV Dürmentingen – VfL Munderkingen. - Der VfL Munderkingen ist unberechenbar. Bisher stehen zu Hause zwei Siege und eine Niederlage in der Bilanz, auswärts haben die Donaustädter ein Spiel gewonnen. Schwach gestartet sind die Gastgeber, die verletzungsbedingt bisher noch nicht richtig in Schwung kamen. Der VfL hat daher in diesem Auswärtsspiel eine gute Chance auf Punktezuwachs.

FV Schelklingen-Hausen – TSV Türkgücü Ehingen. - Bisher noch ohne Sieg zieren die Ehinger derzeit das Tabellenende. Ob der Trainerwechsel bei Türkgücü sich nun positiv auswirkt, muss sich schon am Sonntag beim Tabellendritten zeigen. Schelklingen-Hausen möchte seinen guten Tabellenplatz nicht aufs Spiel setzen.

Spielfrei ist die SG Öpfingen.