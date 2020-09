Sportfreunde küren ihre Vereinsmeister

Die Tennisabteilung der Sportfreunde Kirchen haben vor vielen interessierten Zuschauern ihre Finalspiele der Vereinsmeisterschaften 2020 ausgetragen. 37 Teilnehmer traten in den Wettbewerben Damen-Einzel, Herren-Einzel, Damen-Doppel und Herren-Doppel an und suchten einen neuen Vereinsmeister. Das Finale der Herren entschied Dieter Lehner kampflos für sich, da Walter Bierer aufgrund einer Verletzung nicht antreten konnte. Im Damen-Einzel behielt Annika Schrode die Oberhand gegenüber Kerstin Maier und steht als neue Vereinsmeisterin fest. Den Doppel-Titel im Herren-Wettbewerb sicherten sich die Brüder Christoph und Marc Bierer, die sich in einem spannenden Spiel erst im Match-Tiebreak gegen Peter Schrode und Uwe Schneider durchsetzten. Bei den Damen gewann mit Katrin und Tanja Aierstock ebenfalls ein Geschwisterpaar. Zweitplatzierte wurden Hildegard und Carina Lehner. Nach den Finalspielen nahm Sportwart Benjamin Bleher die Siegerehrung vor.