Sportfreunde Kirchen sind mit ihrem Vorstand zufrieden

In Kirchen sind die Sportfreunde mit ihrem Vorstand hoch zufrieden. Das zeigte sich am Freitag bei der einstimmigen Wiederwahl aller Funktionäre durch die 91 anwesenden Vereinsmitglieder.

Anstelle des verhinderten Vorsitzenden Harald Kiem leitete dessen Stellvertreter Markus Bardonaro die Versammlung mit bewundernswerter Ruhe und Gelassenheit. Im Rückblick erwähnte er das von 43 Teilnehmern erworbene Sportabzeichen. Die optimale Ausrichtung des Sappi-Turniers führte dazu, dass die Werksleitung auch das diesjährige Turnier den Sportfreunden Kirchen anvertraute. Den Zuschlag beim neuen Biervertrag bekam 2017 die Ulmer Gold-Ochsen-Brauerei. Sie hatte das attraktivste Angebot eingereicht.

Einen guten Überschuss hatte Kassiererin Claudia Stöhr verzeichnet und erntete Lob für einwandfreie Kassenführung. 626 Mitglieder zählt der Sportverein nach Aussage von Schriftführer Uwe Schneider zur Zeit. Von denen, die für den Verein besonders viel Zeit aufbrachten, hob der Schriftführer Thomas Majer, Jürgen Seiffert, Alexander Knittel und Steffen Kiem hervor. Nach der einstimmigen Bestätigung aller Funktionäre folgte die Ehrung langjähriger Mitglieder. Die bronzene Vereinsehrennadel für 20 Jahre bekamen Kathrin Aierstock,Felix May, Moritz Rottler, Martin Schrode, Manuela Seebauer, Tim Seebauer und Wolfgang Welz. Eine Flasche Wein für 30 Jahre erhielten Florian Betz, Frank Geiger, Rudolf Metzler, Maria-Anna Sauter und Tobias Schmid. Die Vereinsehrennadel in Silber für 40 Jahre Mitgliedschaft ging an Harry Lehner, Waltraud Metzler, Ortsvorseher Alfred Schrode und Eugen Schuster. Mit der Vereinsehrennadel in Gold zeichneten die Sportfreunde Franz Hirschle, Anton Huber, Alfred Schrode senior und Berthold Stiehle aus.

Der Württembergische Landessportbund ehrte Jürgen Mauz mit der bronzenen und Karl Rauschenberger mit der silbernen Ehrennadel. Mit Gold würdigte die Württembergische Sportjugend die langjährige Übungsleitertätigkeit von Thomas Majer und Klaus Schrode, mit Bronze Josef Fischer. Sportheimgutscheine gab es für zehn Jahre für Judith Betz, Andrea Dangel, Susanne figel,Josef Fischer, Vereina Schroe und Harald Thurner, für 30 Jahre für Helga Aierstock.