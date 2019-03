Sportfreunde Kirchen ehren zahlreiche Mitglieder

Mehr als 10 000 Euro hat der Verein Sportfreunde Kirchen im vergangenen Jahr für die Sanierung seiner Sportplätze aufgewendet. Dies gab Vorsitzender Harald Kiem am Freitag bei der Mitgliederversammlung im Sportheim bekannt.

Um die Plätze auch künftig optimal nutzen zu können, wurden sie durch die beauftragte Gartengestaltungsfirma Grüner gelockert, vertikutiert, gesandet und gedüngt. Das Investitionsprogramm für das laufende Jahr sieht eine nochmalige Überarbeitung der Sportflächen sowie die Sanierung der Außenfassade und des Dachs des Sportheims vor. Außerdem sollen zusätzliche Ballfangnetze aufgestellt werden.

14 goldene, 14 silberne und acht bronzene Sportabzeichen waren das Resultat einer zweitägigen Leistungsprüfung im vergangenen Jahr. Die Trennung der Sportabzeichenabnahme vom Fest am Sportplatz hat sich nach Aussage von Harald Kiem als vorteilhaft herausgestellt.

Als Erfolg wertete Kiem die zweite Ausrichtung des Sappi-Turniers. Das dafür aufgestellte Zelt leistete eine Woche später beim Fest am Sportplatz gute Dienste. Das Fest war an allen drei Tagen sehr gut besucht. Bezahlt gemacht hat sich auch wieder der Einsatz bei der Ehinger Kirbe und die Veranstaltung der bewährten Metzelsuppe. Nathalie Stoll und Franziska Springer sind jetzt lizenzierte Trainerinnen, teilte der Vorsitzende mit. Statt einer Weihnachtsfeier veranstaltet der Sportverein dieses Jahr einen Jahresabschluss.

640 Mitglieder und damit 14 mehr als im Vorjahr zählen die Sportfreunde Kirchen nach Auskunft von Schriftführer Uwe Schneider. Ein Ersthilfekurs für Übungsleiter und Schiedsrichter ertüchtigte diese für Notfalleinsätze. Das bei der Vermietung des Sportheims benötigte Personal wird von Walter Seifert organisiert. 90 Kinder und Jugendliche werden nach Aussage von Jugendleiter Josef Fischer in der Sparte Fußball von 14 Trainern betreut. Die Fußballangebote des Vereins notfalls mit Spielgemeinschaften zu erhalten ist nach Angabe von Abteilungsleiter Alex Glocker Ziel für die kommende Zeit. „AH macht Spaß“, resümierte Abteilungsleiter Peter Schrode die Betätigungsmöglichkeiten älterer Fußballspieler. Von 80 Sportplatzflöhen in fünf Gruppen berichtete Kerstin Braig und verbuchte den Bücherflohmarkt als besonderen Erfolg. 119 Grashüpfer präsentieren sich unter der Leitung von Birgit Ehe an der Fasnet und bei anderen Veranstaltungen. 91 Mitglieder zählt die Tennisabteilung, teilte Wolfgang Bertsche mit. 15 Oldies und 13 Männer bilden die von Karl Huber vergangenes Jahr begründete Freizeitsportgruppe.

Siegfried Hummel, Vizepräsident des Sportkreises Alb-Donau/Ulm, ehrte im Auftrag des Württembergischen Landesportbundes Franz Renz und Uwe Schneider mit der silbernen und Sonja Springer mit der bronzenen Ehrennadel sowie für die Sportjugend Judith Betz und Kurt Hipper mit bronzenen Nadeln. Die Sportkreisehrennadel in Bronze erhielt Walter Seifert. Sportfreundevorsitzender Harald Kiem zeichnete Martin Schrode und Tim Seebauer für ehrenamtliche Tätigkeit mit bronzenen Vereinsehrennadeln aus. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Judith Betz, Annika Schrode und Philipp Zimmerhackl geehrt, für 30 Jahre Joachim Betz, Julia Engst, Christoph Fiesel, Markus Fiesel, Armin Hirschle, Klaus Hübner, Joachim Kappler, Günther Lippmann, Kerstin Maier, Stefan Majer, Florian Schubert und Stephanie Springer, für 40 Jahre Andreas Eberle, Karl Hirschle, Beate Huber, Thomas Jäger, Klara Lehner, Margret Münst, Jutta Rottler und Reinhold Springer, für 50 Jahre Karl Huber, Willi Hungenberg, Heinz Krahl, Max Leicht, Karl Locher, Hans Rapp und Bernhard Saum. 13 der Geehrten waren bei der Versammlung anwesend.