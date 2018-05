Sportfliegerclub startet in die Saison

Der Sportfliegerclub Ehingen ist an den beiden letzten Aprilwochenenden bei idealem Wetter in die Segelflugsaison 2018 gestartet. Dabei konnten gleich an den ersten Flugtagen einige eindrucksvolle Langstreckenflüge absolviert werden.

Der bislang längste Flug führte den Piloten zunächst zum Feldberg, von dort weiter den Schwarzwald hinauf nach Baden-Baden und anschließend über Heilbronn und Heidenheim zurück nach Ehingen. Flugzeug und Pilot legten in sieben Stunden eine Strecke von mehr als 600 Kilometer zurück – allein getragen durch die thermischen Aufwinde in der Atmosphäre.

An beiden Wochenenden konnten die Segelflieger bis auf nahezu 3000 Meter Meereshöhe emporsteigen. Ihre Flüge führten sie ins Allgäu, über die Schwäbische Alb oder Richtung Bodensee. Dabei gelang auch drei Flugschülern ihr erster Überlandflug – jeweils zum Klippeneck und zurück.

Wer selbst einmal das lautlose Fliegen erleben möchte, kann an einen Schnupperflug teilnehmen: bei vorhandener Kapazität sonntagnachmittags direkt am Start. Darüber hinaus bietet der Verein die Möglichkeit, als „Pilot für einen Tag“ in den Flugbetrieb hineinzuschnuppern. Aktuell sind zudem Plätze für Flugschüler frei.

Die Ausbildung zum Segelflugpiloten darf bereits mit 14 Jahren begonnen werden. Sie dauert zwei bis drei Jahre und wird von den Fluglehrern des Vereins ehrenamtlich übernommen. Interessenten jeden Alters können bei gutem Wetter sonntags am Start vorbeischauen oder über die Webseite www.sfc-ehingen.de Kontakt mit dem Verein aufnehmen.

Nächster Höhepunkt im Vereinsleben wird die traditionelle Pfingsthockete, zu der am Pfingstmontag wieder zahlreiche Besucher aus nah und fern im idyllisch gelegenen Fliegerlager an der Katzensteige erwartet werden.