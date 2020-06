Sportabzeichen-Wettbewerb startet im Juli

Aufgrund verschiedener Nachfragen hat sich das Sportabzeichen-Team der TSG Ehingen entschlossen, auch in der Saison 2020 Prüfungen zum Deutschen Sportabzeichen abzunehmen. Dabei würden die strengen und einengenden Corona-Verhaltens- und Sicherheitsvorschriften konsequent eingehalten und immer wieder überprüft werden, teilt die TSG mit.

Die Prüfungstermine legte das TSG-Prüferteam in den Monat Juli. Begonnen wird mit der Disziplin Radfahren über 20 Kilometer am Montag, 6. Juli, Start ist um 18 Uhr beim ampelgesteuerten Fuß- und Radübergang in der Adolffstraße. Die Strecke führt über Berkach, Allmendingen zum Wendepunkt in Schmiechen und von dort wieder zurück zum Ausgangspunkt in der Ehinger Adolffstraße.

Die Leistungen in der Disziplin Walking/Nordic Walking (7,5 Kilometer) werden am Dienstag, 7. Juli, im Stadtwald abgenommen. Start ist um 17.15 Uhr beim Ehinger Nordic-Walking Park in der Alten Altsteußlinger Straße. Die leichtathletischen Prüfungsdisziplinen sowie Seilspringen und Medizinballwurf werden im städtischen Stadion Ehingen am Samstag, 11. Juli, ab 9.30 Uhr und am Freitag, 17. Juli, ab 17.30 Uhr abgenommen. Die Disziplinen Radsprint und Turnen sind mit den Prüfern Uli Appenzeller und Franz „Frigo“ Freudenreich abzustimmen, das Schwimmen mit dem Bademeister.

Corona-bedingt müssen sich die Sportabzeichen Interessierten per E-Mail unter Angabe der persönlichen Daten, der gewünschten Prüfungsbereiche beziehungsweise Prüfungsdisziplinen sowie der Prüfungstermine bei der TSG (info@tsg-ehingen.de) anmelden. Auf der TSG-Homepage (www.tsg-ehingen.de) sind unter Sportabzeichen die Erreichbarkeit der Prüfer, die angebotenen Prüfungsbereiche, Prüfungsdisziplinen, Prüfungstermine und weitere Informationen nachzuschlagen. Auf der der Internetseite www.deutsches-sportabzeichen.de sind die Anforderungen für die sportlichen Leistungen in den verschiedenen Disziplinen in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination aufgelistet. Auch die Prüfer und die Mitarbeiterinnen der TSG-Geschäftsstelle, Telefon 07391/54488, geben Auskunft.