Sponsorenmusizieren beim Schwobahock bringt 2032 Euro

In einer neuen Uniform möchte sich der Musikverein Kirchbierlingen präsentieren, wenn er 2019 sein 110-jähriges Bestehen feiert und das Kreismusikfest ausrichtet. Einen Teil der dafür benötigten 98 000 Euro hat er sich am Sonntag beim Schwobahock auf eine ganz neue Art beschafft, dem Sponsorenmusizieren.

Ähnlich wie beim hinlänglich bekannten Sponsorenlauf ging es dabei darum, auf einem abgesteckten Parcours viele Runden zu drehen, allerdings nicht möglichst schnell, sondern mit Musik. Zuvor hatte sich jeder Teilnehmer einen Sponsoren gesucht, der ihm für jede Runde einen bestimmten Geldbetrag zusagte. Während des Bemühens, möglichst viele Runden zu absolvieren, hatte der an der öffentlichen Volksbelustigung teilnehmende Läufer auf einem Instrument oder auch singend irgendwelche Tonfolgen hörbar hervorzubringen.

Das hörte sich dann ziemlich lustig an, als zu Beginn die Jüngsten auf Blockflöten in begrenzter Lautstärke ein ums andere Mal „Alle meine Entchen“ von sich gaben – und das sieben Runden lang über Hindernisse wie ein Abflussrohr, eine Treppe mit Schrägabgang, durch ein Gewirr von elastischen Absperrbändern, um Strohballen herum und unter Limbastangen hindurch. Mit „Ist ein Mann in'n Brunnen g'fallen“ hatte sich der siebenjährige Maximilian eine etwas schwierigere Melodie ausgesucht. Wurde das Liedchen lauter, wusste man: Jetzt kommt Maximilian. Und er kam oft und hat somit seinen Papa, den Dirigenten der Musikkapelle, eine schöne Stange Geld gekostet. Das dürfte auch bei dem kleinen Trommler der Fall sein, der wie Oskar Matzerath in einem Roman von Günter Grass unaufhörlich trommelnd seine einsamen Runden zog. Als eine Gruppe Mädchen von „What shall we do with the drunken sailor“ aber noch nicht vom Laufen genug hatte, stieg sie einfach auf das Üben der Tonleiter in B-Dur um.

Geld aus der Tasche gespielt

Nach den Kindern machten sich größere und auch erwachsene Musikanten auf den musikalischen Weg, um ihre Sponsoren um möglichst große Beträge zu erleichtern und die Vereinskasse etwas zu entlasten. Sie spielten ihren Gönnern das Geld buchstäblich aus der Tasche, bis der letzte erschöpft aufgab. Es schien ganz schön anstrengend zu sein, im Gehen auf der Spur zu bleiben, Hindernisse zu überwinden und noch Atem für die Tonerzeugung zu haben. „Wahrscheinlich war ich der älteste“, sagte Musikvereinsvorsitzender Reinhold Schick auf die Frage nach dem Läufer mit den meisten Jahren. Am Ende verzeichnete das Uniformbeschaffungskonto 2032 Euro mehr als vorher. „Alle gaben ihr Bestes“, stellte Schick zufrieden fest, als die gebratenen Hähnchen und Kasssler mit Schupfnudeln am Nachmittag ausverkauft waren. Flammkuchen war noch zu haben und am Abend Ochsenmaulsalat und schwäbischer Wurstsalat.