Spitzentrio vor lösbaren Aufgaben

Drei Mannschaften liegen inzwischen punktgleich an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B2. Ihre Position wird am Wochenende kaum in Gefahr kommen.

SSV Emerkingen – SV Uttenweiler II (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 2:2). - Erst kürzlich hat der SSV Emerkingen in Uttenweiler Federn gelassen. Mit Heimvorteil sollte am Sonntag ein Sieg gelingen.

SV Unterstadion – SGM Oggelshausen/Kanzach/Buchau II (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 5:1). - In Unterstadion hat man die Hoffnung noch nicht aufgegeben, in den Wettbewerb um die ersten beiden Plätze einzugreifen. Daher darf man sich am Sonntag keinen Ausrutscher leisten.

FC Marchtal – SGM Altheim II/Andelfingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 2:0). - Der FC Marchtal hat sich durch die letzten Erfolge in die Spitzengruppe gespielt. Im morgigen Heimspiel sollten weitere drei Punkte hinzukommen.

SV Eintracht Seekirch – SF Bussen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 0:6). - Die wohl leichteste Aufgabe der Spitzenmannschaften haben am Wochenende wohl die SF Bussen, die auch beim Tabellenneunten klar gewinnen wollen.

Weitere Spiele am Samstag: TSV Riedlingen II – FV Neufra II (3:0). Am Sonntag: SpVgg Pflummern-Friedingen – SV Unlingen (0:5).