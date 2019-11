Spitzentreffen in Untermarchtal

Der FC Marchtal hat sich in der Fußball-Kreisliga B2 zum zweiten Mal in Folge mit einem Mitkonkurrenten auseinanderzusetzen. Zu Gast beim FCM ist am Sonntag, 17. November, der SV Unterstadion. Der SC Lauterach gastiert ebenfalls am Sonntag in Uttenweiler.

FC Marchtal – SV Unterstadion (Sonntag, 14.30 Uhr). - Der Tabellendritte Unterstadion liegt in Reichweite zur Tabellenspitze und gut im Rennen. Der FC Marchtal muss versuchen, den Verfolger abzuschütteln, denn der Vorsprung des Tabellenführers ist nur knapp.

SV Uttenweiler II – SC Lauterach (Sonntag, 14.30 Uhr). - Auch der SC Lauterach mischt an der Tabellenspitze mächtig mit. Doch er hat in Uttenweiler eine sehr schwere Aufgabe, denn der Gastgeber hat noch berechtigte Ambitionen auf einen der vorderen Plätze.

SV Unlingen – SSV Emerkingen (Sonntag, 14.30 Uhr). - Mit einem Spiel im Rückstand gegenüber der Konkurrenz, kann sich auch der SSV Emerkingen noch Chancen auf einen der beiden Spitzenplätze machen. Allerdings hat der SV Unlingen zuletzt gute Ergebnisse abgeliefert.

Weitere Spiele an diesem Spieltag: TSV Riedlingen II – SGM Altheim II/Andelfingen, SGM Oggelshausen/Kanzach/Buchau II – Eintracht Seekirch, FV Neufra II – SpVgg Pflummern-Friedingen.