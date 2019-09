Spitzentreffen auf der Schelklinger Alb

Im SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A treffen am Sonntag, 22. September, die beiden Verfolger des Tabellenführers SV Betzenweiler aufeinander. Beide Mannschaften sind bisher in der laufenden Saison noch ohne Niederlage. Bereits am Freitag, 20. September, wird in Rißtissen und Daugendorf gespielt.

SZ-Topspiel: FC Schelklingen/Alb – SGM Ertingen/Binzwangen (Sonntag, 15 Uhr). - Gastgeber Schelklingen/Alb ist hervorragend in die Verbandsrunde gestartet. Der FC Alb gewann bisher alle seine drei Spiele und hat erst ein Gegentor kassiert. Fünf der insgesamt zehn Tore des FC Schelklingen/Alb hat dabei Timo Rothenbacher erzielt, der offensichtlich an seine besten Zeiten anknüpfen kann, in denen er zweimal erfolgreichster Torschütze der Kreisliga A war.

Mit bisher zehn Punkten aus vier Spielen steht der Gast SGM Ertingen/Binzwangen in der Tabelle vor dem Gastgeber Schelklingen/Alb derzeit auf Platz zwei. Es wird also am Sonntag ein echtes Spitzentreffen, in dem die Älbler ihren Heimvorteil nutzen und sich in der Tabelle am Gegner vorbeischieben wollen.

TSV Rißtissen – SF Donaurieden (Freitag, 18.30 Uhr). - Bereits am Freitag kommt es zu einem interessanten Derby in Rißtissen. In der vergangenen Saison hat der letztjährige Aufsteiger Donaurieden seine beiden Spiele gegen den TSV Rißtissen verloren. Die ersten beiden Heimspiele in der neuen Saison haben die Sportfreunde jedoch für sich entschieden. Auswärts hat Donaurieden sein bisher einziges Spiel verloren, Rißtissen gelang der bisher einzige Saisonerfolg vor heimischem Publikum. Der Ausgang ist offen, aber Derbys haben ihren besonderen Reiz.

SGM Daugendorf/Zwiefalten – FV Schelklingen-Hausen (Freitag, 19 Uhr). - Die Gastgeber haben bisher noch kein Heimspiel gewonnen, aber kürzlich in Dürmentingen erstmals drei Punkte geholt. Sehr stark gestartet, haben die Schelklinger zuletzt zwei Niederlagen kassiert. Die Gäste wollen am Freitagabend auf die Siegerstraße zurückkehren.

SV Oberdischingen – SV Dürmentingen (Sonntag, 15 Uhr). - Sehr bescheiden in der laufenden Saison ist bisher die Ausbeute des SV Oberdischingen, der in vier Spielen nur einen Punkt eingefahren hat. Besser stehen die Gäste da, die das Auswärtsspiel in Kirchen zwar gewannen, das Heimspiel gegen Daugendorf/Zwiefalten jedoch verloren. Oberdischingens Trainer Markus Schmid hat den ersten Sieg im Visier, doch immer noch fehlt beim Gastgeber Julian Albrecht.

SV Ringingen – SGM Schwarz Weiß Donau II (Sonntag, 15 Uhr). - Sicher hat sich Trainer Hartmut Pohl seinen Start in Ringingen anders vorgestellt. Das Team vom Hochsträß hat zwar bisher nur zweimal gespielt, doch beide Spiele verloren. Der Tabellenzweite der vergangenen Saison will so rasch wie möglich vom Tabellenende wegkommen.

SF Kirchen – SF Bussen (Sonntag, 15 Uhr). - Dieses Spiel hat vor allem für Kirchens Trainer Christian Zittrell einen besonderen Reiz. Vor dem Wechsel zu den SF Kirchen war er Trainer der SF Bussen. Außerdem ist Christian Neumann wieder zu seinem vorherigen Verein SF Bussen zurückgekehrt. Beide Mannschaften haben am vergangenen Wochenende erstmals in der neuen Saison gewonnen.

Das Spiel SG Ersingen – SV Betzenweiler wurde auf Mittwoch, 16. Oktober, verlegt. Spielfrei am Wochenende ist die SG Griesingen.