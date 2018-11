Spitzentreffen auf dem Hochsträß

Das SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A findet am 15. Spieltag in Ringingen statt. Der Tabellenzweite SV Ringingen ist zum Abschluss der Vorrunde am Sonntag, 18. November, Gastgeber des Tabellenführers SG Öpfingen.

SZ-Topspiel: SV Ringingen – SG Öpfingen (Sonntag, 14.30 Uhr). - Die Gastgeber wollen am Sonntag verhindern, dass die SG Öpfingen an der Tabellenspitze noch weiter davonzieht. Die Gäste haben bisher in 13 Spielen nur beim 3:3 in Oberdischingen zwei Punkte abgegeben und zwölfmal gewonnen. Die SG Öpfingen ist sowohl zu Hause als auch auswärts sehr erfolgreich und das Torverhältnis von 44:13 spricht für sich. Allerdings war die Leistung der SG Öpfingen am vergangenen Sonntag trotz des 3:1-Sieges in Griesingen nicht überzeugend. In Ringingen wollen die Gäste wieder zu ihrer gewohnten Form zurückfinden.

Der Tabellenzweite SV Ringingen liegt mit zwölf Punkten Rückstand auf Platz zwei, hat jedoch auch ein Spiel weniger ausgetragen als seine Gäste. Trotz der stolzen Bilanz der Mannschaft von Trainer Thorsten Seeger ist das Auftreten auf eigenem Platz nicht immer überzeugend. Der SV Ringingen hat in der laufenden Saison schon zwei Heimspiele verloren und zuletzt beim 0:0 gegen den TSV Rißtissen ebenfalls keine Bäume ausgerissen. Aber im Spiel am Sonntag werden sich die Gastgeber sicher in starker Form präsentieren.

TSV Türkgücü Ehingen – SGM Daugendorf/Zwiefalten (Sonntag, 14.30 Uhr). - Innerhalb einer Woche muss Türkgücü zum dritten Mal antreten. Auf dem Kunstrasen am Wenzelstein können die Ehinger nicht immer ihren Heimvorteil nutzen. Auf der anderen Seite haben die Gäste nach gutem Rundenstart in letzter Zeit nachgelassen und liegen nur noch zwei Punkte vor ihrem Gastgeber an elfter Stelle.

VfL Munderkingen – SGM Ertingen/Binzwangen (Sonntag, 14.30 Uhr). - Das Punktekonto des VfL Munderkingen ist verbesserungsbedürftig. Doch die Gäste sind nur schlecht auszurechnen und werden sich nach der unerwarteten Heimniederlage besonders reinlegen.

SG Griesingen – FC Schelklingen/Alb (Sonntag, 14.30 Uhr). - Nach zwei Auswärtsspielen innerhalb von vier Tagen hat die SG Griesingen am Sonntag Heimrecht. Der FC Alb spielte zuletzt zu Hause 2:2 durch die Treffer von Ralf Lang und Andre Kley gegen Munderkingen. Es war nicht der erste Punktverlust von Schelklingen/Alb vor heimischer Kulisse, auswärts dagegen zählt der FC Alb zu den stärksten Teams der Liga, was die Mannschaft beim 9:1 bei Türkgücü Ehingen vor zwei Wochen unterstrich. Beim Tabellennachbarn Griesingen ist Schelklingen/Alb gefordert.

SF Donaurieden – TSV Rißtissen (Sonntag, 14.30 Uhr). - In der vergangenen Saison spielten diese beiden Mannschaften noch in der Kreisliga B1. Damals spielten sie in Donaurieden 1:1 und in Rißtissen gewannen die Sportfreunde. Die Gastgeber sind sehr stark in die Kreisliga A gestartet und wollen ihren sechsten Tabellenplatz nicht aufs Spiel setzen.

SV Oberdischingen – SF Kirchen (Sonntag, 14.30 Uhr). - Der SV Oberdischingen hat einige Zeit gebraucht, um auf die Erfolgsspur zurückzukommen. Allerdings haben die Gastgeber in bisher zwölf Spielen nur ebenso viele Tore erzielt. Daher rechnen sich die SF Kirchen am Sonntag etwas aus.

SV Dürmentingen – SV Betzenweiler (Sonntag, 14.30 Uhr). - Der SV Dürmentingen hat bisher in zwölf Spielen nur neun Punkte geholt und steht auf einem Abstiegsplatz. Doch auch der SV Betzenweiler knüpfte bisher nicht an die Erfolge der vergangenen Saison an. Die gastgebende Mannschaft von Trainer Tobias Tress rechnet sich daher etwas aus.

Spielfrei ist der FV Schelklingen-Hausen.