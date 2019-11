Spitzenspiel in Schmiechen

Der Höhepunkt der Vorrunde in der Fußball-Kreisliga B1 ist am Samstag, 30. November, in Schmiechen. Hier stehen sich die punktgleichen Spitzenteams der Kreisliga B1 gegenüber. Der FC Schmiechtal und der TSV Allmendingen haben bisher 25 Punkte auf ihrem Konto, wobei der Gastgeber ein Spiel weniger ausgetragen hat als der TSV.

FC Schmiechtal – TSV Allmendingen (Samstag, 14.30 Uhr). - Den Unterschied der beiden Mannschaften beweist die derzeitige Tordifferenz. Die Gäste sind mit bisher 46:10 Treffern gegenüber Gastgeber FC Schmiechtal (29:9) deutlich im Vorteil. Auch hat der TSV Allmendingen in Florian Stiehle einen echten Torjäger, der schon häufiger drei Tore in einem Spiel erzielte und auch am vergangenen Sonntag den Sieg gegen den KSC Ehingen sicherstellte. Allerdings hat Gästetrainer Harald Brobeil zurzeit einige Verletzte zu ersetzen. Der FC Schmiechtal hat vor Rundenbeginn Philipp Kannemann wiederverpflichtet, der eine echte Verstärkung bedeutet. Beide Mannschaften wollen wieder in die Kreisliga A. Bei der Ausgeglichenheit könnte es im Spitzenspiel am Samstag ein Unentschieden geben.

KSC Ehingen – SV Granheim (Samstag, 15 Uhr). - Das Team von Bernard Stvoric liegt mit fünf Punkten Abstand zur Spitze auf Platz drei und zeigt sich gegenüber der vergangenen Saison stark verbessert. Doch der SV Granheim hat zuletzt eine starke Figur abgegeben und wird sich sicher nicht kampflos geschlagen geben.

SV Niederhofen – SG Öpfingen II (Sonntag, 14.30 Uhr). - In diesem Derby ist besonders interessant, dass zwei Brüder sich begegnen. Daniel Rieder spielt beim SV Niederhofen, sein Bruder Patrick ist Trainer bei der SG Öpfingen II. Das Team vom Hochsträß hat zuletzt gute Ergebnisse abgeliefert und möchte den Heimvorteil nutzen.