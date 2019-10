Spitzenspiel in Kirchbierlingen

In Kirchbierlingen treffen am Sonntag der Tabellen-zweite und Tabellendritte aufeinander. Tabellenführer KSC Ehingen ist in Dettingen zu Gast.

SG Öpfingen II – TSG Ehingen II (Sonntag, 13.15 Uhr). - Die beiden Mannschaften sind zwar Tabellennachbarn, doch der Gastgeber sieht sich in dieser Partie als Favorit. Allerdings sind die Ehinger immer zu einer Überraschung fähig.

SSV Ehingen-Süd II – FC Schmiechtal (Sonntag, 15 Uhr). – In Kirchbierlingen geht es darum, wer weiterhin im Spitzenfeld verbleiben kann. Beide haben zwar 15 Punkte, doch die Gäste haben ein Spiel weniger und bisher noch keinen Punkt abgegeben.

TSV Allmendingen – SV Her-bertshofen (Sonntag, 15 Uhr). – Der TSV Allmendingen hat bereits eine Niederlage kassiert und wird sich daher keine Blöße geben. Der SV Herbertshofen hat bisher erst ein Spiel gewonnen.

TSV Türkgücü Ehingen – SV Granheim (Sonntag, 15 Uhr). – Der SV Granheim kommt bisher noch nicht in die Gänge. Erst ein Sieg findet die Älbler auf Tabellenplatz neun. Auf dem Kunstra-sen gelten die Ehinger Türken als Favorit.

SG Dettingen – KSC Ehingen (Sonntag, 15 Uhr). – Die Gäste stehen ohne Niederlage an der Tabellenspitze. Doch die SG Dettingen will dagegen halten, um den Anschluss nach oben nicht völlig zu verlieren.

SV Niederhofen – SG Altheim II (Sonntag, 15 Uhr). – Die Gastgeber haben fest vor, dieses Hochsträß-Derby für sich zu entscheiden.

Fußball, Kreisliga B II

Die Bezirksliga-Reserve des SV Uttenweiler hat bisher alle sieben Spiele gewonnen. Für den SV Unterstadion wird es zu einer schweren Aufgabe.

SGM Oggelshausen/Kanzach/-Buchau II – FC Marchtal (Sonntag, 13.15 Uhr). – Der FC Marchtal möchte dem Tabellenführer auf den Fersen bleiben. Dazu muss er am Sonntag am Federsee aber gewinnen. Die Gastgeber haben bisher starke Spiele ebgeliefert.

SV Uttenweiler II – SV Untersta-dion (Sonntag, 13.15 Uhr). – Der SV Unterstadion hat zwar schon einen großen Abstand zu seinem Gastgeber. Doch um den Relegationsplatz sind die Gäste noch gut im Rennen. Daher werden sie sich am Sonntag besonders anstrengen.

SSV Emerkingen – SpVgg Pflummern-Friedingen (Sonntag, 15 Uhr). – Mit einem Spiel im Rückstand kann sich Emerkingen immer noch etwas ausrechnen. Im Heimspiel gegen Pflummern-Friedingen sollen drei Punkte dazukommen.

SC Lauterach – SV Unlingen (Sonntag, 15 Uhr.) . – Nach anfänglichen Schwächen hat sich der SV Unlingen inzwischen erholt. Er wird dem SC Lauterach Paroli bieten, doch die Gastgeber haben drei Punkte eingeplant.

Weitere Spiele: TSV Riedlingen II – SV Eintracht Seekirch, FV Neu-fra II – SGM Altheim II/Andelfingen.