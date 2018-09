Wenn am Samstag, 29. September, 15.30 Uhr, in Kirchbierlingen der SSV Ehingen-Süd und die SKV Rutesheim aufeinandertreffen, ist es das Spitzenspiel des siebten Spieltags der Fußball-Verbandsliga: Süd ist vor dem Spieltag Tabellenzweiter, Rutesheim Dritter. Doch bei beiden beiden Vereinen, die in der vergangenen Saison gegen den Abstieg gespielt hatten, sieht man sich aufgrund des guten Saisonstarts nun nicht als Meisterschaftskandidat. Das Ziel ist nach wie vor, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Das gegenwärtige Hoch genießt man dennoch.

„Klar freut man sich, wenn man auf die Tabelle schaut“, sagt SSV-Trainer Michael Bochtler. Doch für ihn spielt der Tabellenplatz keine Rolle. „Viel wichtiger sind die zwölf Punkte auf der Habenseite.“ Ähnlich dürfte man es bei der Sport- und Kulturvereinigung Rutesheim sehen, die in der vergangenen Saison in der Relegation gegen den besten Landesliga-Zweiten verlor und abgestiegen wäre, hätte nicht der Verbandsliga-Zweite Ilshofen den Sprung in die Oberliga geschafft. So erhielt Rutesheim eine erneute Chance im Verbandsoberhaus und nutzte sie bisher – und das, obwohl sie mit Daniel Elfadli einen Leistungsträger an den Oberligisten Reutlingen verlor und mit dem verletzten Dmytro Lubenskiy derzeit auf einen weiteren wichtigen Spieler verzichten muss. „So gesehen erstaunt es schon ein wenig, dass die Rutesheimer so weit oben stehen“, sagt Bochtler.

Dass der Gegner Qualität hat, steht für Bochtler außer Frage. Er erinnert sich noch an die Begegnungen in der vergangenen Saison (auswärts 3:3, zu Hause 2:0). Als „sehr spielstarkes“ Team, das kaum lange Bälle geschlagen habe, charakterisiert Bochtler das damalige Rutesheimer Team, das sich in Teilen im Sommer aber verändert hat. Ob die Wechsel im Kader auch die Spielweise verändert haben? Das Spiel beim FV Olympia Laupheim am vergangenen Wochenende „hat Rutesheim ein bisschen atypisch gestaltet, mit vielen langen und diagonal geschlagen Pässen“, sagt Bochtler. „Aber vielleicht war das auch dem Platz in Laupheim geschuldet.“ Die Rutesheimer hatten sich nach dem Spiel über das Spielfeld („holprig“) beschwert.

Das 0:1 in Laupheim war die erste Saisonniederlage von Rutesheim in dieser Saison. Damit fiel die SKV hinter den SSV Ehingen-Süd zurück, der am vergangenen Samstag in Löchgau mit 2:1 gewann. In der Ferne erreichte Michael Bochtler, der das Wochenende bei einer Trainerschulung in Hessen verbracht hatte, die Nachricht vom vierten Saisonsieg von Süd und von einer Mannschaft, die nach dem Spiel bestens gelaunt die Rückreise angetreten nach. „Die Stimmung im Bus soll super gewesen sein“, so Bochtler.

Für gute Stimmung will die Mannschaft auch zu Hause gegen Rutesheim sorgen, mit einem Sieg hätte Süd nach sieben Spielen so viele Punkte wie am Ende der Vorrunde der vergangenen Saison. Allerdings muss Bochtler auf eine Reihe von Spielern verzichten. Neben den langzeitverletzten Michael Turkalj, Jonas Guggenmoser, Tizian Walser, Philipp Schleker ist auch bei Lukas Schick, Daniel Maier und Daniel Haas noch nicht an eine Rückkehr zu denken. Hinzu kommt, dass gegen Rutesheim Noah Gnandt (privat verhindert), Daniel Weber (berufsbedingt) und Aaron Akhabue (verletzt) fehlen. Bitter gerade für Akhabue, der vor einer Woche in Löchgau kurz vor Schluss das Siegtor für Süd erzielt hatte. Tor und Leistung des jungen Stürmers „waren für mich nicht verwunderlich“, so Trainer Bochtler über Akhabue, der zuletzt schon im Training auf sich aufmerksam gemacht hatte. „Schade, dass er am Wochenende fehlt.“

Wieder dabei bei Ehingen-Süd-Kapitän und Defensivspieler Jan Deiss, der in Löchgau aus privaten Gründen hatte passen müssen.