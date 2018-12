Spitzenreiter zeigt Steeples die Grenzen auf

In der Basketball ProA hat das Team Ehingen Urspring am Sonntagabend gegen den weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer Chemnitz mit 74:88 (42:42) verloren. Eine Halbzeit lang konnten die Steeples gegen das Top-Team der Liga mithalten, in der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste die Intensität.

Ein bisschen frustriert war Domenik Reinboth nach der Niederlage gegen den Spitzenreiter aus Chemnitz schon. Denn auch in diesem Spiel hat sein Team zumindest zwei Viertel lang wieder richtig guten und vor allem konzentrierten Basketball gespielt. Die Steeples konnten es im ersten Durchgang weitestgehend vermeiden, dass die Gäste von außen zu Punkten kamen.

Auffällig auf beiden Seiten war, dass die Dreierschützen in der ersten Halbzeit zu wenig Zielwasser getrunken hatten. „Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Die Chemnitzer haben von außen einen von elf getroffen“, analysierte Reinboth nach dem Spiel und machte dann auch deutlich, warum es in der zweiten Halbzeit eben nicht mehr ganz so einfach war, dagegen zu halten. „Chemnitz ist von außen noch konzentrierter zu Werke gegangen und wir sind nicht mehr richtig ins Spiel gekommen“, sagt Reinboth, dessen Team dennoch ein starkes drittes Viertel spielte.

Mit 54:58 ging es dann für Ehingen ins Schlussviertel, in dem die Chemnitzer stetig ihre Punkte durch die Mitte einfuhren und Ehingen immer größere Probleme bekam, bei den eigenen Angriffen den Ball im Korb zu versenken. „Chemnitz hat die beste Defense der Liga, das haben wir zu spüren bekommen“, erklärte Reinboth und sagte: „Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, wir würden eine Halbzeit lang mit Chemnitz absolut mithalten, hätte ich das nicht ganz geglaubt.“ Gratulation zur Leistung gab es auch vom argentinischen Gäste-Trainer Rodrigo Pastore: „Domenik macht hier in Ehingen einen super Job. Hoffentlich schaffen es die Ehinger in die Play-offs“, so Pastore.

Soweit will Domenik Reinboth aber überhaupt nicht denken. „Wir wollen in der Liga bleiben. Und das wollen wir so einfach und so schnell wie möglich. Alles andere ist eine Kür. Die Priorität gilt dem Klassenerhalt“, so Reinboth. Und auf die Frage eines Fans, wo sich Domenik Reinboth beruflich in fünf Jahren sieht, antwortete Ehingens Cheftrainer: „Dann bin ich 40. Ich hoffe, dass ich dann immer noch das Glück haben werde, Basketball-Trainer zu sein. Ich kann mit meinem Hobby Geld verdienen, dafür bin ich sehr dankbar.“ Bereits am kommenden Freitag empfangen die Steeples zum nächsten Heimspiel Hagen in der Halle des Johann-Vanotti-Gymnasiums.