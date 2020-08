Spitzenabitur am Wirtschaftsgymnasium

Ehingen (sz) - Die mündlichen Abiturprüfungen am Wirtschaftsgymnasium der Kaufmännischen Schule Ehingen haben Ende Juli stattgefunden. 91 Schüler haben das Abitur mit einem bemerkenswerten Gesamtdurchschnitt von 2,2 bestanden. 26 Schülerinnen und Schüler erhalten einen Preis und ebenfalls 20 Schüler eine Belobigung. Die Traumnote von 1,0 erhielten gleich zwei Schülerinnen: Sowohl Lea Gemmi wie auch Laura Fideler schafften dieses herausragende Ergebnis. Diese erfreuliche Nachricht durfte der Prüfungsvorsitzende und Schulleiter Tobias Kamm schließlich bekanntgeben. 29 der 91 Absolventen haben zusätzlich ein internationales Abitur erhalten. Um dieses Zertifikat zu erhalten, haben die Schüler zusätzlich bilingualen Unterricht im Profilfach Volks- und Betriebswirtschaftslehre besucht sowie zusätzlichen Unterricht in den Fächern Internationale Geschäftskommunikation und Ökonomische Studien. Ein Abiturball mit Übergabe der Zeugnisse und der Preise findet in diesem Schuljahr nicht statt. Die Zeugnis- und Preisübergabe erfolgt kursweise an der Schule.

Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) haben bestanden: Ece Altay Oberdischingen, Annalena Babic Allmendingen, Oliver Barth Heroldstatt-Sontheim, Anja Bauhofer Grundsheim (Belobigung), Sophia Baumann Schelklingen-Hausen, Lorena Bolaric Ehingen (Belobigung), Anna Sophie Breitenmoser Oberdischingen (Preis), Annabell Breymaier Ehingen-Mundingen (Preis), Lea Brinz Blaubeuren, Raphael Brunner Griesingen (Preis), Rijalda Burgic Erbach (Belobigung), Tom Burkhardt Blaubeuren-Beiningen, Charlotte Sophie Dalferth Laichingen-Suppingen (Preis), Kira Dalheimer Ehingen-Altsteußlingen, Timo Dinse Schelklingen, Saskia Ann Eitel Blaustein-Herrlingen, Elisa Epp Lauterach-Neuburg, Laura Fideler Griesingen (Preis des Landrats 1,0), Michael Fiderer Emerkingen (Belobigung), Fabian-Johannes Fink Nellingen, Mona Fischbach Riedlingen-Zwiefaltendorf (Preis), Sina Fuchsloch Hayingen (Preis), Manuel Gäntgen Oberdischingen (Preis), Lea Gemmi Rottenacker (Preis des Landrats 1,0), Juliana Gerdes Öpfingen, Tara Gietl Ehingen-Mühlen, Jana Glatthaar Ehingen-Nasgenstadt (Belobigung), Jana Glöckler Ehingen (Preis), Elif Göksu Erbach (Belobigung), Anna-Lena Grab Ehingen-Briel, Sebastian Grab Ehingen-Briel (Preis), Melanie Guggenberger Erbach-Ersingen, Muzhda Gulban Blaustein, Verena Günther Oberdischingen (Belobigung), Emma Haimerl Allmendingen (Belobigung), Luis Hartwig Ehingen-Nasgenstadt, Franziska Hauler Unterwachingen (Belobigung), Kevin Hecht Erbach-Bach, Nina Hirschle Heroldstatt-Sontheim, Constanze Hofmann Untermarchtal, Jana Hugger Munderkingen (Belobigung), Lara Hugger Dürmentingen-Hailtingen (Preis), Nina Hügle Ehingen-Heufelden, Maren Jerg Ehingen-Kirchbierlingen (Belobigung), Hafsa Kamran Ehingen, Hubertus Kaspar Munderkingen, Simona Kiem Schelklingen-Hütten (Belobigung), Leon Klocker Allmendingen, Matthis Knieß Schelklingen (Belobigung), Jan-Thomas König Lauterach-Neuburg (Preis), Marie-Luise Kopp Emerkingen, Elise-Tabea Kopp Ehingen-Altsteußlingen (Preis), Hannah Kutschker Ehingen-Altsteußlingen (Preis), Theresa Lang Lauterach-Reichenstein (Preis), Tabea Lehmann Griesingen (Belobigung), Selina Leichtle Ehingen-Atlbierlingen (Belobigung), Vivien Lemke Hüttisheim, Fiona Maier Erbach-Ersingen, Valentina Matekalo Laichingen, Kim Daniela Messmer Munderkingen, Noah Neßlauer Ehingen (Preis), Mendrit Neziraj Ehingen-Berg, Laura Okupska Ehingen, Ralf Olesch Öpfingen, Emine Özyürek Ehingen, Veronika Pabiniak Rottenacker, Robin Rech Altheim (Belobigung), Sedat Sagdic Laichingen, Jessica Schefer Ehingen, Celina Schelkle Erbach-Ringingen (Preis), Verena Schindler Ehingen (Preis), Raphael Schirmer Oberdischingen (Belobigung), Pia Schleicher Obermarchtal (Preis), Theresa Schönle Obermarchtal, Lara Schulz Rottenacker, Marlena Schuster Ehingen (Preis), Jonas Seiffert Allmendingen-Schwörzkirch (Preis), Dilara Senkür Schelklingen, Ann-Sophie Sick Öpfingen (Belobigung), Charlotte Siehler Laichingen-Feldstetten (Belobigung), Mia Silber Öpfingen (Belobigung), Yahya Sönmez Ehingen, Pia Speidel Hayingen-Oberwilzingen, Jana Staiger Ehingen-Heufelden, Lisa Stiehle Öpfingen, Juliane Stiehle Griesingen (Belobigung), Selina Thurner Ehingen-Kirchbierlingen (Preis), Julius Traub Ehingen (Belobigung), Vanessa Winghart Munderkingen (Preis), Frederic Joseph Zimmermann Ehingen-Berg (Preis), Jan Zinal Altheim.