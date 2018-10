Spinner strampeln 8022 Kilometer

8022 Kilometer habendie Spinner am Wochenende abgestrampelt. Damit ist das 24-Stunden-Spinning-Event der Schwäbischen Zeitung Ehingen in der Sport-Express-Arena auch bei seiner siebten Auflage ein voller Erfolg gewesen. Die Spendensumme geht in diesem Jahr an den Ehinger Freundeskreis Migranten sowie an die evangelische Stadtkirche als Anschubfinanzierung für die erste Ehinger Vesperkirche.

Etwas angespannt steht die evangelische Pfarrerin Susanne Richter vor dem Spinning-Raum in der Arena. Gleich fährt sie in der sogenannten ökumenischen Stunde mit Vertretern der evangelischen und der katholischen Kirche in Ehingen. „Ich bin noch nie auf so einem Rad gesessen“, sagt Richter. Eine Stunde später klettert die Pfarrerin verschwitzt vom Rad und sagt: „Das hat irre Laune gemacht. So kann man soziales Engagement mit Freude und Spaß machen. Und auch so können wir die Ökumene leben.“ Das Geld (der Spendenbetrag muss noch ermittelt werden) wird dann als Anschubfinanzierung für die erste Ehinger Vesperkirche verwendet, die im Frühjahr veranstaltet werden soll.

Insgesamt haben sich am Wochenende von Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, 358 Spinner an der Aktion der Schwäbischen Zeitung Ehingen in der Sport-Express-Arena beteiligt, hinzu kamen insgesamt zehn Spinning-Trainer, die sich die 24 Stunden aufgeteilt haben. „Unterm Strich hatten wir 382 besetzte Räder in den 24 Stunden“, erklärt Susi Ege vom SZ-Marketing.

Mit dabei waren unter anderem viele Firmen, Sportvereine, die Ehinger Stadtverwaltung mit Oberbürgermeister Alexander Baumann und Bürgermeister Sebastian Wolf, die CDU mit dem Landtagsabgeordneten Manuel Hagel und mehreren Bürgermeistern aus der Region sowie viele Privatleute und Gruppen, die einfach Lust hatten, für den guten Zweck in die Pedale zu treten. Neben dem Spinning wird auch die Tombola mit vielen gestifteten Sachpreisen ihren Beitrag zur Spendensumme leisten. „Wir sind wie immer total zufrieden. Es war ein tolles Spinning-Event, mit tollen Radlern. Vor allem in den Nachtstunden war es dieses Jahr richtig gut mit einer tollen Atmosphäre und Lichtshow“, erklärt Thomas Walter von der Ehinger Sport-Express-Arena.