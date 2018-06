Spinnen und schwitzen für den guten Zweck

Der Countdown läuft: In vier Wochen, am Samstag, 24. bis Sonntag, 25. Oktober, wird in der Ehinger Sport-Express-Arena wieder für den guten Zweck – diesmal für den Ehinger Kinderschutzbund – gestrampelt. Bereits zum vierten Mal veranstaltet die Schwäbische Zeitung das 24-Stunden-Spinning-Event. Noch können Freiwillige sich anmelden, vor allem in den frühen Morgenstunden gibt es noch freie Räder.

„Zwischen 11 Uhr am Samstagvormittag und 2 Uhr Sonntagnacht sind die Räder zu 90 Prozent ausgebucht“, weiß Thomas Walter von der Sport-Express-Arena. Lediglich zwischen 14 und 16 Uhr und von 17 bis 18 Uhr hat er noch freie Plätze auf der Liste. Er hofft noch auf ein paar Nachtschwärmer, die die freien Räder zwischen 2 und 6 Uhr am frühen Sonntagmorgen besetzen. Das Licht in der Halle ist in dieser Zeit gedimmt. „Die bunte Beleuchtung sorgt für eine gute Atmosphäre und der Spaßfaktor ist hoch“, versichert Walter. Wer lieber am Sonntag noch aufs Rad steigen will, der hat zwischen 9 und 11 Uhr noch die Chance, eines der letzten freien Räder zu ergattern.

Pro Stunde können maximal 18 Sportler auf die Räder. Dieses Jahr steht unter dem Motto „Gib, was es Dir wert ist“. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 07391/5875710 oder per E-Mail info@sportexpressonline.de. Auch Gruppen können sich für die Nachtstunden noch melden.