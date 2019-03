Spielgemeinschaften vor dem Rückrundenstart

In der Fußball-Kreisliga A neigt sich die Winterpause dem Ende zu, was den Trainern der Mannschaften aus der Region die Gelegenheit verschafft, Bilanz über die Vorbereitungsphase zu ziehen und neue Ziele festzulegen. In der Kreisliga A (flex) treffen die sechs Mannschaften insgesamt dreimal aufeinander und spielen unter sich die Aufsteiger in die Bezirksliga aus. Einen Absteiger gibt es in der Kreisliga A nicht.

SGM Munderkingen II/Unterstadion (5. Platz/9 Punkte)

Nach acht Spieltagen weist die Mannschaft von SGM-Trainer Manuel Saile in der Vorrunde drei Siege auf. „Es hätte mehr drin sein können“, sagt Saile. Mit Blick auf seinen momentan dezimierten Kader strebt Saile in der Rückrunde jedoch ein ähnliches Ziel an. Da einige Spielerinnen der SGM in die erste Munderkinger Mannschaft aufrückten, ist der Kader der SGM geschrumpft. „Trotz angespannter Personalsituation wollen wir unser Bestes geben und die Rückrunde komplett und erfolgreich durchziehen“, so Saile. Während in der Vorbereitungsphase laut Saile nur wenige Spielerinnen das Training besucht hatten, verbesserte sich die Trainingsbeteiligung seit dem Rundenstart der ersten Mannschaft vor zwei Wochen kontinuierlich. Bereits am Freitag, 29. März, starten die Fußballerinnen der SGM Munderkingen II/Unterstadion mit dem Nachholspiel gegen die SGM Alb-Lauchert in die Runde. Im Vorbereitungsspiel gegen den FC Bellamont (0:2) bot Saile einen gemischten Kader mit Spielerinnen aus der ersten und zweiten Mannschaft auf. „Man konnte erkennen, dass konditionell und fußballerisch noch etwas fehlt“, so Saile. Seit dem Spiel hat man laut Saile versucht, die Defizite abzustellen. Für das erste Punktspiel am Freitag steht ihm der komplette Kader zur Verfügung.

SGM Bergemer SV/Altheim II (4. Platz/11 Punkte)

Grundsätzlich war SGA-Trainer Gerhard Kottmann zufrieden mit der Vorrunde der Mannschaft. In den letzten Spielen vor der Winterpause war es laut Kottmann jedoch schwierig, dieselben Leistungen zu zeigen, da viele Spielerinnen verletzungsbedingt ausgefallen waren oder in der ersten Mannschaft aushelfen mussten. Auch in der Rückrunde kann die erste Altheimer Mannschaft nicht auf Ergänzungsspielerinnen aus der „Zweiten“ verzichten. „Die Rückrunde wird nicht einfach werden, wenn die Stützen der zweiten Mannschaft in der Ersten aushelfen müssen“, sagt Kottmann. Auch die Vorbereitungsphase gestaltete sich laut Kottmann schwierig, aufgrund des unterschiedlichen Zeitpunkts des Rückrundenstarts der ersten und zweiten Mannschaft. Während die SG Altheim I bereits vor zwei Wochen ihre erste Rückrundenbegegnung ausgetragen hatte, wird die SGM Bergemer SV/Altheim II erst Anfang April auf den ersten Rückrundengegner treffen. Mit der momentanen Trainingsbeteiligung und dem Einsatz im Training ist Kottmann zufrieden. „Im Training geben alle Spielerinnen Gas“, sagt Kottmann. So blickt er trotz personeller Ungewissheit zuversichtlich auf das erste Rückrundenspiel am 6. April gegen Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies. Im Freundschaftsspiel gegen die SG Öpfingen (0:3) zeigten Kottmanns Spielerinnen bereits gute Spielzüge. Zwei weitere geplante Spiele wurden abgesetzt. Ob die SGM den vierten Tabellenplatz halten kann oder sich noch verbessert, kommt laut Aussage von Kottmann darauf an, „wie die personelle Situation in der ersten Mannschaft ist“.