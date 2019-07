Spielerisch Verkehrsregeln kennenlernen

„Zebrastreifen, Zebrastreifen, mancher wird dich nie begreifen. Zebrastreifen, Zebrastreifen, doch ich weiß Bescheid.“: Mit diesem Lied haben sich die Schüler der Grundschule im Alten Konvikt gemeinsam mit Rektor Andreas Tietzel für die Verkehrsmalbücher und die süßen Tüten des BW-Verlags, die ihnen am 23. Juli stellvertretend für alle Erstklässler im Alb-Donau-Kreis ausgehändigt wurden, bedankt. Bürgermeister Sebastian Wolf, der Leiter der Verkehrswacht Ehingen, Karl-Josef Enz sowie Birgit Weber vom bw-Verlag unterhielten sich mit den Kindern unter anderem darüber, wie sie zur Schule kommen oder worauf sie im Straßenverkehr achten müssen.

Schuleintritt ist eine kritische Phase

Verkehrssicherheit ist für alle wichtig, egal ob man als Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer am Straßenverkehr teilnimmt, heißt es in der Pressemitteilung. Ganz besonders liegt das Augenmerk aber auf den schwächsten Verkehrsteilnehmern: den Kindern. Die Schuleintrittsphase stellt sich in der Kinderunfallstatistik als eine kritische Zeit dar. Umso wichtiger ist die präventive Arbeit in diesem Bereich. Bereits zum 18. Mal wurde von der Verkehrswacht Ehingen in Zusammenarbeit mit dem BW-Verlag und mit Unterstützung der Stadt Ehingen das Verkehrsmalbuch aufgelegt. Die Kinder werden spielerisch an die Regeln des Straßenverkehrs herangeführt. Schülerlotsenschweinchen Biggy führt durch das Heft, in dem Situationen im Straßenverkehr, denen Kinder täglich ausgesetzt sind, kindgerecht und mit leicht verständlichem Text abgebildet sind. Durch die Arbeit mit den Büchern in den ersten beiden Klassenstufen der Grundschule kann ein verkehrsgerechtes Verhalten der Kinder frühzeitig gefördert werden.

Gefahren erkennen, Regeln beachten

Die Kinder sollen dabei lernen, Gefahren zu erkennen, Regeln zu beachten und die Bedeutung von Verkehrsschildern zu erlernen. Viele Sponsoren machen es gemeinsam möglich, dass dieses Malbuch an die Erstklässler im Alb-Donau-Kreis verteilt werden kann.