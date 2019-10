Spieler aus dem Bezirk Ulm sahnen beim Qualifikationsturnier ab

Die Tischtennis-Spieler des Bezirks Ulm können alle vier Konkurrenzen für sich entscheiden und bringen tatsächlich acht Teilnehmer zum Qualifikationsturnier um die Teilnahme bei den Landesmeisterschaften. Denn am vergangenen Sonntag fand das Schwerpunktranglistenturnier II der Jugend 15 und 18 in Untergröningen (Bezirk Ostalb) beziehungsweise Herrlingen (Bezirk Ulm) statt. Startberechtigt waren alle vorqualifizierten Teilnehmer sowie die Erst- und Zweitplatzierten des Ulmer Top-Zehn-Ranglistenturniers. Die ersten Drei jeder Konkurrenz erspielten sich das Startrecht für das Baden-Württembergische-Qualifikationsturnier zu den Landesmeisterschaften in Weinheim (TTV Baden).

Mädchen 15: Platz 1: Lea Scheuing, Platz 2: Aylin Günes, Platz sieben: Lisa Ugowski. Die Ulmer Starter bei den Mädchen 15 waren Lea Scheuing (SC Berg), Aylin Günes (TSV Neu-Ulm) und Lisa Ugowski (SC Heroldstatt). In einem Teilnehmerfeld von acht Spielerinnen wurde in einer Gruppe im Modus Jeder-gegen-jeden das Turnier ausgetragen. Lea war hierbei die erfolgreichste Akteurin, mit zwei Fünfsatz-Entscheidungen zu ihren Gunsten konnte sie sich den Tagessieg sichern. Kurz dahinter auf dem zweiten Platz folgt Aylin, sie musste sich im Entscheidungssatz gegen Lea geschlagen geben. Lisa schloss den Tag auf dem vorletzten Platz ab, konnte aber dennoch einen Sieg feiern.

Jungen 15: Platz 1: Antonio Lukic, Platz 2: Philipp Aßfalg, Platz 5: Richard Hammerschmidt, Platz 6: Fynn Ugowski. Bei den Jungen 15 waren mit Antonio Lukic (SC Staig), Philipp Aßfalg (SC Staig), Richard Hammerschmidt (SC Berg) und Fynn Ugowski (SC Staig) gleich 4 Akteure für den Ulmer Bezirk am Start. Mit einer makellosen 7:0-Tagesbilanz setzte sich Antonio gegen seine Kontrahenten durch, dabei war speziell seine Nervenstärke in einigen knappen Entscheidungen ausschlaggebend. Philipp konnte sich wegen dem besseren Satzverhältnis den zweiten Platz in dieser Konkurrenz sichern. Richard und Fynn schafften es ebenfalls in die Spitzengruppe, in der die Plätze 1-6 ausgespielt wurden, jedoch siegte Richard nur noch gegen Fynn, sielte sich damit auf den fünften Rang und verwies Fynn damit auf Platz 6.

Mädchen 18: Platz 1: Jana Hoffmann, Platz 3: Kayra Bekir, Platz 4: Kathrin Kuhn, Platz 10: Isabel Hipp.

Mit den Spielerinnen Jana Hoffmann (SC Berg), Kayra Bekir (TSV Illertissen), Kathrin Kuhn (TSF Ludwigsfeld) und Isabel Hipp (TSV Illertissen) war der Bezirk in der Konkurrenz der Mädchen 18 vertreten. Jana erspielte sich souverän den ersten Platz ohne eine einzige Niederlage, sie bewies sich auch gegen die topgesetzten Spielerinnen. Kayra behielt in einigen knappen Begegnungen die Oberhand und sicherte sich damit den dritten Platz. Etwas schwieriger war es für Kathrin, dennoch erzielte sie gute Ergebnisse und landete auf den vierten Platz. Etwas weniger Glück hatte Isabel bei einigen engen Spielen, wodurch sie am Ende den zehnten Platz belegte.

Jungen 18: Platz 1: Marc Lemke, Platz 2: Eric Felske, Platz 10: René Schnalzger, Platz 11: Ken Erdle.

In der sehr ausgeglichenen Konkurrenz der Jungen 18 gingen Marc Lemke (SC Staig), Eric Felske (TSV Herrlingen), Rene Schnalzger (TSV Herrlingen) und Ken Erdle (TTC Setzingen) für den Ulmer Bezirk an den Start. Marc konnte sich den Sieg mit nur einer Niederlage sichern. Eric belegte mit zwei Niederlagen den dritten Platz. Rene und Ken hatten in einigen engen Partien das Nachsehen, aufgrund des besseren Satzverhältnisses bei 2:3 Spielen in der Endrundengruppe schloss Rene das Turnier auf dem zehnten Platz ab, Ken somit auf dem elften.