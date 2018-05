Spieleparcours beim Mundinger Waldfest

Wie bei anderen Vereinsfesten gehört das Zelt am Montagnachmittag auch in Mundingen den Kindern und den Senioren. Die Buben und Mädchen aus Mundingen und benachbarten Dörfern vergnügten sich wie alle Jahre zuvor am zehnteiligen Spieleparcours. Die älteren Mitbürger gönnten sich vorwiegend Kaffee und Kuchen – vereinzelt auch ein Bier oder zwei.

Wenn die Sonne scheint und es warm ist, finden die Kinderspiele beim Mundinger Waldfest im Freien statt. Dafür war das Wetter dieses Jahr aber zu schlecht. Daher richteten die Musikvereinsorganisatoren Christine und Andy Schnizer alles Benötigte im geräumigen Festzelt her. Auf und vor der Bühne war an zehn Stationen alles bereit, als die Kinder kamen und jedes sich einen Teilnahmezettel abholte. Auf ihm wurden nacheinander die absolvierten Spiele abgehakt. Bei jeder Spielstation erklärte eine Jungmusikerin, was zu tun war.

Auf der Bühne galt es, auf einem Fahrzeug gestapelte Luftballons eine bestimmte Strecke zu fahren. Eine solche auf einem Hüpfball hinter sich zu bringen oder Eierlauf mit Tischtennisbällen war gar nicht so einfach wie das altbewährte Sackhüpfen. Geschicklichkeit verlangten auch Skilaufen zu dritt, der Dosenwurf, der Ringwurf und das Torballspiel Krocket. Den ganz kleinen Kindern half die Mama beim Vorwärtskommen. Am Ende durfte sich jeder Teilnehmer aus einer Kiste ein kleines Spielzeug aussuchen. Zusätzlich spendierte der Musikverein Mundingen jedem Kind eine Portion Pommes frites und ein Getränk. Alt und Jung hatten ihr Vergnügen beim Kinder- und Seniorennachmittag.