Spiele um Einzug in die Endrunde

Die Fußballerinnen des SV Granheim und der SG Altheim vertreten am Sonntag, 2. Februar, bei der Vorrunde der württembergischen Hallenmeisterschaft in Grünkraut den Bezirk Donau. Insgesamt zehn Teams aus vier verschiedenen Bezirken spielen um die Teilnahme am Verbandsendturnier am 16. Februar in Löchgau (Bezirk Unterland).

Qualifiziert für das Vorrundenturnier haben sich die Mannschaften aus Granheim und Altheim durch den Finaleinzug bei der Bezirkshallenmeisterschaft im Dezember. Die Fußballerinnen aus Granheim gewannen im damaligen Finale mit einem 2:0-Erfolg gegen die SG Altheim den Hallenmeistertitel. Mitte Januar waren die Älberlinnen beim Gold-Ochsen-Cup in Blaustein nicht zu schlagen und gewannen im Finale gegen die SGM Albeck/Ballendorf I 3:1. Albeck/Ballendorf I ist am Sonntag in Grünkraut ebenfalls vertreten und trifft in der Gruppe A erneut auf Granheim. Beim Karl-Knab-Turnier in Allmendingen waren die Granheimerinnen nicht über Platz vier hinausgekommen. Gewonnen hatte das Turnier Anfang des Jahres die SG Altheim. Nachdem die Altheimerinnen in der Bezirkshallenmeisterschaft den zweiten Platz erreicht hatten, waren sie in Allmendingen von keiner Mannschaft zu schlagen. In der vergangenen Saison war es der SG Altheim gelungen, sich als Dritter der Verbandsvorrunde für das Endrundenturnier zu qualifizieren.

An diesem Wochenende treffen die beiden Teams aus Granheim und Altheim zunächst nicht aufeinander. Während der SV Granheim in der Gruppe A startet, muss die SG Altheim in der Gruppe B ran. Das erste Spiel der Gruppenphase ist auf 10.30 Uhr terminiert; gespielt werden jeweils 14 Minuten. Für beide Teams wird es in Grünkraut (Bezirk Bodensee) darum gehen, sich in ihrer Fünfergruppe zu behaupten und nach Möglichkeiten einen der ersten beiden Plätze zu belegen, um ins Halbfinale einzuziehen. Doch die Konkurrenz ist groß und das Teilnehmerfeld ist mit hochkarätigen Mannschaften bestückt.

Der SV Granheim bekommt es in seiner Gruppe mit dem Oberligisten TSV Tettnang, dem Landesliga-Konkurrenten SGM Albeck/Ballendorf I, dem Tabellenzweiten der Regionenliga SV Alberweiler II und dem drittplatzierten Regionenligisten SV Immenried zu tun. Die SG Altheim trifft in Gruppe B auf den hochklassigsten Verein des Turniers, den SV Alberweiler (Regionalliga), den Verbandsligisten FV Bellenberg, den Regionenligisten TSB Ravensburg und den Bezirksligisten SV Laupertshausen.

Anders in diesem Jahr ist die Zahl der Mannschaften, die sich für das Endrundenturnier auf Verbandsebene qualifizieren. Im vergangenen Jahr waren es noch drei Mannschaften, dieses Jahr sind es nur noch die besten zwei des Vorrundenturniers. Obwohl sich daher nur die beiden Finalisten Startplätze für das Turnier in Löchgau sichern können, wird der dritte und vierte Platz am Sonntag ausgespielt. Die beiden letzten Spiele beim Vorrundenturnier in Grünkraut sind auf 16.40 Uhr (Spiel um Platz drei) und 16.59 Uhr (Endspiel) angesetzt.

Weitere Vorrundenturniere für die Endrunde finden in Neubulach (Bezirk Böblingen), Donzdorf (Bezirk Neckar) und Tuttlingen (Bezirk Schwarzwald) statt.