Spiel und Spaß beim Kids-Camp

57 Mädchen und Jungen haben am Basketball-Kids-Camp von TSG Ehingen, Team Ehingen Urspring und der AOK teilgenommen. Die meisten Kinder brachten Basketball-Erfahrung aus dem Verein mit, überwiegend bei der TSG Ehingen und der TSG Söflingen, aber es waren auch Nicht-Basketballer unter den Teilnehmern.

Was Jugendtrainer Merlin Opitz, sportlich federführend bei dem im Frühjahr und Herbst jeweils in den Schulferien angebotenen AOK-Kids-Camp, besonderes freute: „Manche Kinder waren schon zum zweiten oder sogar dritten Mal dabei.“ Die weiteste Anreise hatte ein Brüderpaar aus Freiburg, aber die Familie hat Wurzeln in Ehingen und die beiden Jungen besuchten die hier lebenden Großeltern. Drei Tage lang drehte sich für die Kinder der Jahrgänge 2007 und 2013, die in drei Gruppen eingeteilt waren, alles ums Basketball, es gab Techniktraining, unterschiedliche Spielformen und Spiele bis hin zum Allstar Game zum Abschluss des Basketball-Camps.

Wie bei den vorangegangenen Kids-Camps brachten sich auch diesmal die Zweitliga-Basketballer der Steeples stundenweise mit ein. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Profis hatten sichtlich Spaß am Training – und die Profis bewiesen ein gutes Händchen im Umgang mit dem Nachwuchs. „Da sind schon Trainer-Talente dabei“, sagte Merlin Opitz über die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring, die er in die Trainingsarbeit eingebunden hatte.

Erstmals fand das AOK-Kids-Camp in der JVG-Halle statt, bisher war man stets in der Längenfeldhalle. Doch die neue Halle, seit mehr als einem Jahr auch Spielstätte der Profis, hat aus Sicht von Merlin Opitz Vorteile: So lassen sich Körbe bis auf eine Höhe von 2,60 Metern absenken, was in Kombination mit „ultraleichten Bällen“ auch den kleinsten und jüngsten Camp-Teilnehmern „mehr Erfolgserlebnisse beschert“. Die besten Leistungen in jeder Altersklasse wurden am Ende auch mit Preisen belohnt.