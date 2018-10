Spiel gedreht, doch die SG Öpfingen dominiert

Klugerweise hat Staffelleiter Dietmar Traub das Spiel SG Öpfingen gegen Türkgücü Ehingen gedreht. Doch die Öpfinger gewannen auch das Auswärtsspiel unangefochten. Am Samstag fand das Spiel zwischen Schelklingen-Hausen und Donaurieden statt.

FV Schelklingen-Hausen - SF Donaurieden 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Patrick Rauscher (42.). - Aufgrund der gebotenen guten Torchancen hat der Gastgeber am Samstag verdient gewonnen. Schelklingen-Hausen traf zweimal das leere Tor nicht, beide Mannschaften hatten je einen Pfostenschuss zu verzeichnen. Die SF Donaurieden haben nie aufgegeben. - Reserven: 1:3.

TSV Türkgücü Ehingen - SG Öpfingen 0:6 (0:2). - Tore: 0:1 Manuel Schaupp (6.), 0:2 Tobias Schüle (38., FE), 0:3 Manuel Schaupp (47.), 0:4 Philipp Mall (60.), 0:5, 0:6 Tobias Schüle (79., 82.). - Die Gastgeber spielten in den ersten 20 Minuten sehr schnell, mussten aber schon in der sechsten Minute das 0:1 hinnehmen. Ein Eckball wurde zunächst abgewehrt, doch den Nachschuss verwandelte Manuel Schaupp. Trotz der winterlichen Verhältnisse entwickelte sich ein flüssiges Spiel und die Gastgeber hatten in der 35. Minute eine gute Chance. Dann allerdings gab es einen Foulelfmeter, den Tobias Schüle unhaltbar verwandelte. Das 0:3 kurz nach der Pause bereitete Tobias Schüle vor und Manuel Schaupp vollendete. Türkgücü ließ im Laufe der zweiten Halbzeit sehr nach, und so konnte die SG Öpfingen fast ohne Mühe das halbe Dutzend vollmachen. Johannes Oßwald war auf dem rechten Flügel stark. - Reserven: 1:3.