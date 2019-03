Spezialfirma errichtet Gerüst in St. Blasius – wie es jetzt weitergeht

Im Kirchenschiff von St. Blasius haben Mitarbeiter der Firma Schlosser und der Gerüst-Hersteller Layher am Freitag ein großes Gerüst aufgebaut, damit die Decke der Kirche von einem Restaurator eingehend untersucht werden kann. In vier Wochen, so hofft Gesamtkirchenpfleger Peter Hecht, wisse man dann Genaueres und könne sagen, wie lange die Reparatur der Decke insgesamt dauern wird.

Stück für Stück haben Spezialisten das Gerüst im Laufe des Freitags an den Wänden der Kirche in die Höhe gebaut. Dabei wandten die Gerüstbauer eine neue Technik an, bei der am Schluss eine durchgehende Zwischendecke im vorderen Teil der Kirche dem Restaurator ein leichteres Arbeiten ermöglicht. Etage für Etage wurden dafür sogenannte Flex-Beams aus Alu nach oben befördert, auf denen ein Zwischenboden installiert wurde. Den Aufbau begleitete auch ein Kamerateam mit einer Drohne, um das Vorgehen für andere Gerüstbauer festzuhalten.

Restaurator kann Decke begutachten

Mit der Installation des Gerüsts kann nun auch die Prüfung der Decke beginnen. Aktuell gibt es zwei denkbare Szenarien, was die Reparatur betrifft, erklärt Gesamtkirchenpfleger Hecht. Im schlimmsten Fall sind die Latten zwischen Stuck und der sogenannten Bockshaut an der Decke zu dick. Was bedeutet, dass die Bockshaut den Stuck nicht an der Decke halten kann. Dann müsse die ganze Decke mechanisch verschraubt werden, um den Stuck an der Decke zu halten.

In circa vier Wochen wissen wir mehr, wenn der Fachmann alles untersucht und uns ein Gutachten hat zukommen lassen. Peter Hecht, Gesamtkirchenpfleger

Im zweiten Fall ist nur die Stelle vor dem Altar schadhaft, wo kurz vor Weihnachten das Deckenfresko abgeplatzt und zu Boden gefallen ist. „In circa vier Wochen wissen wir mehr, wenn der Fachmann alles untersucht und uns ein Gutachten hat zukommen lassen“, sagt Hecht, der ergänzt, dass die Kirche im schlimmsten Fall mehr als ein Jahr geschlossen sein könnte und die Restaurierung rund eine Millionen Euro kosten würde, wenn sich der schlimmste Fall bewahrheitet.

So oder so soll die Kirche für die Dauer der Arbeiten geschlossen bleiben, das hat laut Hecht der Kirchengemeinderat bereits beschlossen.

