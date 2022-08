Spendenübergabe an das DRK Ehingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Küchenzentrum Marchtal spendet jährlich an unterschiedliche gemeinnützige Einrichtungen. Im Jahr 2022 werden Ortsvereine des Deutschen Roten Kreuzes rund um die vier Küchenzentrum-Standorte mit insgesamt 6000 Euro unterstützt. So überreichte Geschäftsführer Stefan Schmid in Vertretung für den Hauptstandort Obermarchtal, einen Scheck an Oberbürgermeister und DRK-Vorsitzende Alexander Baumann.