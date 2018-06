Spenden ermöglichen Defibrillator in Dächingen

Ein Defibrillator steht künftig im Vorraum der Dächinger Raiffeisenbank-Geschäftsstelle für dringende Fälle zur Verfügung. Die Finanzierung ist durch Spenden gesichert, gab Ortsvorsteher Alfons Köhler am Mittwoch bei der Sitzung des Ortschaftsrats bekannt.

Ortschaftsrat Manfred Bausch und Mitbürgerin Silvia Merkle ermöglichten durch eine Spendenaktion die Anschaffung des lebensrettenden Geräts. 1800 Euro stehen zur Verfügung. Der Ehinger Gemeinderat hat laut Ortsverwaltung die Annahme der für gemeinnützige Zwecke bestimmten Spenden bereits genehmigt. Die Beschaffung erfolgt demnächst. Durch Schulungen sollen Vertreter der örtlichen Gruppen und Vereine in die Lage versetzt werden, bei akutem Herzversagen wirksame erste Hilfe zu leisten. Ein Defibrillator aktiviert den Herzschlag mit elektrischen Impulsen und reguliert den Rhythmus. Durch den Einsatz des Geräts innerhalb von drei Minuten steigt die Überlebenschance um circa 75 Prozent.

Vergangenes Jahr wurde Dächingen als einer von zwei Orten im Regierungsbezirk Tübingen zur Teilnahme am Landesentscheid des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ ausgewählt. Am 14. Juni wird die Bewertungskommission des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg die Ortschaft zwischen 8.30 und 11 Uhr an mehreren Stationen begutachten, gab Ortsvorsteher Alfons Köhler bekannt. Unter anderem werden am Roten Berg waldpädagogische Aktivitäten des Kindergartens in Augenschein genommen. Bürgerschaftliches Engagement präsentiert sich bei der sogenannten Hochzeitsallee und an der Schutzhüte beim Sportplatz.

Die Ausschreibung der Arbeiten für den Austausch der Wasserzuleitung vom Hochbehälter bei Frankenhofen bis zum Übergabeschacht zur Einleitung ins Ortswasserversorgungsnetz soll Ende des laufenden Monats erfolgen. Für Ende Juli ist die Vergabe vorgesehen. Leerrohre für Glasfaserkabel werden mit verlegt.