Spende an Seniorenheime: Tablets gegen die Einsamkeit

Krisen sorgen häufig dafür, dass Menschen neue Wege gehen, gerade auch dann, wenn der Kontakt zu anderen Menschen eingeschränkt ist. Besonders Menschen, die in Pflege- und Alteneinrichtungen leben und besonders schutzbedürftig sind, leiden mitunter sehr unter den eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten und den Kontaktbeschränkungen.

Zwei Besucher möglich

„Derzeit dürfen unsere Bewohner zwei Besucher empfangen. Diese müssen zuvor negativ getestet worden sein und müssen für die Dauer des Aufenthalts in den Zimmern eine FFP2-Maske tragen“, erklärt Verena Rist, Geschäftsführerin der Pflegeheim GmbH.

Auf Zimmer isoliert

„Besonders bei einem Ausbruch in einer Einrichtung ist es sehr schwer für die Bewohner. Hier müssen alle, ob infiziert oder nicht, viele Tage in ihren Zimmern isoliert bleiben. Mit den neuen Tablets haben wir zukünftig die Möglichkeit, wenigstens etwas Abwechslung in den Tagesablauf zu bringen“, führt sie weiter aus. Über Videotelefonie können die Bewohner mit den Tablets mit den Angehörigen nicht nur reden, sondern können diese auch sehen. Das gilt natürlich auch andersherum, denn auch die Angehörigen machen sich Sorgen und freuen sich, wenn sie ihre Verwandten in den Seniorenheimen auch sehen können.

Kontakt zu Angehörigen

„Wir freuen uns, dass wir die Einrichtungen in Schelklingen, Dietenheim, Ehingen und Erbach unterstützen können. So können die Bewohner in der aktuellen Situation auch Kontakt zu Angehörigen halten, die aufgrund der Einschränkungen nicht zu Besuch kommen können“, stellt Thomas Freudenreich, Prokurist und Vertriebsleiter der Donau-Iller Bank heraus.

„Die Tablets waren für die Kundenberatung zum digitalen Angebot der Bank gedacht. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Kunden die neuen Leistungen gleich an ihren eigenen Geräten gezeigt bekommen möchten“, so Freudenreich.