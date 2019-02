Spektakulär: Ein Liebherr-Kran am Haken eines anderen

In einer spektakulären Aktion hat ein Liebherr-Mobilkran LTM 1450-8.1 sein kleineres Pendant, einen LTM 1250-5.1, von einer Baustellenbrücke in Würzburg gehoben. Seit Jahren ist die Talbrücke Heidingsfeld der Autobahn A3 im Süden Würzburgs eine der gigantischen Bau- und Staustellen im deutschen Fernstraßennetz. Wer die Großbaustelle nun im Schneckentempo zu passierte, bekam etwas geboten.

Ein Würzburger Kranbetreiber setzte den Liebherr-Mobilkran auf der alten Autobahnbrücke ein, um nicht mehr benötigtes Baugerät, Material und Container von der größtenteils schon abgerissenen Brücke ins Tal zu befördern. Wegen der fortgeschrittenen Abbrucharbeiten war für den Fahrzeugkran jedoch keine Trasse mehr vorhanden, um von der Baustelle fahren zu können. Eine Kran- und Transportfirma aus dem hessischen Lampertheim, die die gesamte Hebetechnik bei der Demontage des Bauwerks verantwortete, schickte seinen Fahrzeugkran LTM 1450-8.1, um den kleineren Mobilkran vom Widerlager zu heben.

Kran hängt 20 Meter hoch in der Luft

Mit einer Kombination aus drei verstellbaren Traversen wurde der rund 60 Tonnen schwere Fünfachser an den Holmen seiner Kranabstützung angehängt und von der Abriss-Brücke in rund 20 Meter Höhe sicher ins Tal befördert. Um den Lastfall von 64,5 Tonnen bei 18 Meter Ausladung zu stemmen, waren bei dem Gerät im Tal 134 Tonnen Ballast aufgelegt.Bei diesem Job an der Talbrücke war die äußerst nahe am Brückenbauwerk erforderliche Positionierung des Mobilkrans nur möglich, weil der kleingestellte Ballastradius eine sehr geringe Zwangsausladung des Auslegers ohne Last erlaubte. Für die umfangreichen Abbrucharbeiten der 660 Meter langen Autobahnbrücke hatte Kranbetreiber Weiland ferner einen Liebherr-Raupenkran vom Typ LR 1600/2 geordert. Das Gerät aus Schwäbisch Gmünd holte die sogenannte Litzentechnik von den Brückenpfeilern und positionierte sie anschließend auf noch nicht zurückgebauten Brückenteilen. Mit diesen gewaltigen hydraulischen Litzenhebern wurden die teilweise über 2000 Tonnen schweren Fahrbahn-Segmente von den bis zu 60 Meter hohen Pfeilern aus zu Boden gelassen.

Der Neubau der Talbrücke bei Würzburg ist Teil eines insgesamt knapp 100 Kilometer langen Infrastruktur-Projekts, das den sechsspurigen Ausbau der Autobahn A3 zwischen Aschaffenburg und Würzburg zum Ziel hat. Die 2012 begonnenen Arbeiten sollen in zwei Jahren abgeschlossen sein.