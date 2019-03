Die SPD kann mit einer kompletten Liste für den Gemeinderat und Kreistag in den Wahlkampf für die Kommunalwahlen am 26. Mai gehen. Bei der von Klara Dorner geleiteten Nominierungsversammlung haben sich die Kandidaten für beide Gremien mit ihrer Biografie und ihren Anliegen kurz vorgestellt.

Gemeinderat: Auf Listenplatz eins für den Gemeinderat steht Georg Mangold, Fraktionsvorsitzender der SPD im Gemeinderat. „Ich will den Stimmenanteil der SPD ausbauen“, hat er sich vorgenommen. Manfred Hucker folgt ihm auf Platz zwei, ist Physiotherapeut, seit 35 Jahren SPD-Mitglied und seit 2006 im Gemeinderat. Ihm folgt Georg Schreiber, pensionierter Gewerbelehrer, seit 1969 in der SPD, Gemeinderat in mehreren Sitzungsperioden. Auf Listenplatz vier steht Stephanie Bernickel, seit 2006 SPD-Mitglied. „Wir leben in einer tollen Region, sie muss nur mehr sozialdemokratischen Touch bekommen“, befand sie. Daniel Ewert ist seit 2008 Parteimitglied und arbeitet in Ehingen als Hörakustikmeister. Katja Novachkova ist Krankenschwester und will die SPD durch ihre Kandidatur unterstützen. Anday Haile ist seit acht Jahren SPD-Mitglied und steht auf Platz sieben. Ihm folgt die parteilose Annerose Böttle, die die SPD ebenfalls unterstützen will. Julius Bernickel ist Kreisvorsitzender der SPD und will die Themen der jungen Wähler und Jugendlichen vertreten. Helene Neimann will sich als Altenpflegerin für mehr Pflegepersonal und bessere Bezahlung stark machen. Rabih Boulos ist seit 20 Jahren Soldat und freut sich auf den Wahlkampf. Ihm folgen auf der Liste Angelika Markert, die bei der Katzenhilfe aktiv ist, und Uli Knupfer, SPD Mitglied seit Jahrzehnten. Auf Platz 14 für die Stadt Ehingen steht Karl-Heinz Markert.

Für den Wohnbezirk Nasgenstadt kandidiert Joachim Schmucker gefolgt von Gerlinde Klauser und Ulrich Klauser. Für den Wohnbezirk Kirchen steht Samuel Mäder, für Altsteußlingen Roland Schmitz, für Mundingen Jonas Unterricker, für Kirchen und Mühlen Lutz Deckwitz auf der Wahlliste.

Kreistag: Für den Kreistag nominiert sind auf Listenplatz eins Klara Dorner, Fraktionsvorsitzende der SPD im Kreistag. Sie ist pensionierte Lehrerin, die Integration von Migranten aus der EU und anderen Ländern, die wohnortnahe medizinische Versorgung, das Hospiz und eine stationäre Palliativversorgung sind neben einem intelligenten öffentlichen Nahverkehr ihre Anliegen. Ihr folgen auf der Liste für den Kreistag Georg Schreiber, Stephanie Bernickel und Julius Bernickel. Auf Platz fünf steht Stefan Enderle, er ist seit Oktober 2018 Ortsvereinsvorsitzender in Ehingen und kann nur für den Kreistag kandidieren, weil er bei der Stadt beschäftigt ist. Auf den nächsten Plätzen folgen Joachim Schmucker, Manfred Hucker und Jonas Unterricker, er ist Verwaltungsfachmann und will die Anliegen der jungen Menschen ebenso wie Julius Bernickel im Kreistag vertreten. Auf Platz neun folgt Wolfgang Hänle, Krankenpfleger an der Uni, er sieht in der Krankenhauslandschaft eine große Herausforderung. Roland Schmitz aus Mundingen will sich für den Tourismus und das Biosphärengebiet stark machen.