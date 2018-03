SPD-Mitglieder im Kreis diskutieren über Große Koalition

Die politische Debatte rund um den Mitgliederentscheid der SPD-Basis zum Koalitionsvertrag macht auch vor der SPD im Alb-Donau-Kreis nicht halt. In allen Ortsvereinen und auf Kreisebene werden die Argumente für und gegen eine erneute Große Koalition mit der CDU/CSU diskutiert, teilt der SPD-Kreisverband Alb-Donau mit.

„Die bisherigen Diskussionen zeigen, dass auch unter unseren Mitgliedern hier vor Ort Befürworter und Gegner der Großen Koalition zu finden sind“, so Bernhard Gärtner, der Kreisvorsitzende der hiesigen SPD. „Für uns ist dabei aber entscheidend, dass beide Seiten ihre inhaltliche Berechtigung haben. Wir wollen keine Spaltung innerhalb unserer Mitglieder.“

Der Kreisvorstand und die Ortsvereine im Alb-Donau-Kreis versuchen vor allem den letzten Punkt sehr Ernst zu nehmen, heißt es. Die Vorsitzende der SPD Ehingen Stephanie Bernickel erklärt dazu: „Die Diskussionen mit unseren Mitgliedern sind uns sehr wichtig. Wir wollen aber auf jeden Fall vermeiden, dass der nötige Respekt zwischen Gegnern und Befürwortern verloren geht, denn einen Königsweg gibt es im Moment aus meiner Sicht für die SPD nicht.“

Bis zum Ende der Abstimmungsfrist für die SPD-Mitglieder am 2. März finden im Alb-Donau-Kreis noch einige Diskussionsveranstaltungen statt, zu denen interessierte Bürgerinnen und Bürger gerne eingeladen sind: Die Sitzung der Ortsvereine Dornstadt und Blaustein findet am 24. Februar um 17 Uhr im Gasthaus am Berg in Temmenhausen statt.

Die Sitzung des Ortsvereins Ehingen ist am 27. Februar um 20 Uhr im Schwert in Ehingen und der Stammtisch der SPD-Alb-Donau ist am 28. Februar um 19.30 Uhr in der Wirtschaft zur Schule in Langenau.