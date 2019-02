In einem kurzfristig vereinbarten Testspiel treffen am Mittwoch, 6. Februar, der Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball und der Verbandsligist SSV Ehingen-Süd aufeinander. Spielbeginn auf dem Kunstrasen am Ulmer Donaustadion ist um 18 Uhr. Ursprünglich wollten die Spatzen gegen den bayerischen Regionalligisten FC Memmingen spielen, doch das Spiel wurde abgesagt. Der SSV suchte einen anderen Gegner und Süd-Trainer Michael Bochtler nahm die Anfrage gern an. Bisher bestritt der Verbandsligist aus Kirchbierlinger zwei Testspiele gegen den bayerischen Landesligisten FC Memmingen II (1:1) und den württembergischen Landesligisten SV Oberzell (4:2). Nun wartet ein anderes Kaliber. „Gegen Ulm müssen wir uns warm anziehen, aber wir wollen uns möglichst gut verkaufen“, so Bochtler. Für den Regionalligisten aus Ulm, dessen Punkterunde auch früher wieder beginnt, ist es bereits das fünfte Testspiel. Zuletzt gewannen die Spatzen am Samstag mit 5:1 gegen den SC Pfullendorf und am Sonntag mit 4:1 (und nicht wie irrtümlich gemeldet 6:1) gegen Olympia Laupheim. Kai Luibrand traf doppelt.