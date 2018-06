Sparkassen-Cup Ehingen: Der Kartenvorverkauf läuft an

Der Online-Kartenvorverkauf für das internationale Handballturnier um den Sparkassen-Cup am 11. und 12. August in der Ehinger Längefeldhalle hat begonnen. Dies teilt der Veranstalter, der Ehinger Verein zur Förderung des Handballsports (EVFH), am Freitag mit. Die 32. Auflage des Turniers wird wie bei der Premiere 1987 mit vier und nicht mehr wie seither mit sechs Mannschaften ausgetragen. Gespielt wird 2018 im Modus Jeder gegen Jeden mit vier Vorrundenspielen am Samstag und dem Spiel um Platz drei und dem Finale am Sonntag. Als erste Teilnehmer stehen der Champions-League-Finalist HBC Nantes, Sparkassen-Cup-Sieger 2016 und 2017, sowie der Bundesligist Frisch Auf Göppingen fest. Die beiden weiteren Teilnehmer, ein deutsches und ein internationales Spitzenteam, will der EVFH in Kürze bekanntgeben.

Weitere Informationen zu den Mannschaften, dem neuen Modus und den Eintrittspreisen gibt es auf der Facebookseite des Sparkassencups Ehingen sowie auf der Internetseite www.sparkasse-ulm-cup.com – über diese Internetseite läuft auch der Kartenvorverkauf.