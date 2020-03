Spannung im Kampf um Platz zwei und gegen den Abstieg

In der Fußball-Bezirksliga Donau steht am Wochenende 7./8. März der 18. Spieltag an. Da die Meisterschaft an Riedlingen so gut wie vergeben ist, dürfte in Sachen Aufstieg nur noch der Kampf um Platz zwei spannend sein. Drei Mannschaften, Neufra, Ehingen und Blönried/Ebersbach, sind die hauptsächlichen Kandidaten, allerdings könnte die SG Öpfingen, die drei Nachholspiele zu bestreiten hat, noch zu den Teams auf den Plätzen zwei bis vier aufschließen. Gegen den Abstieg kämpfen wohl sechs Mannschaften: Hettingen/Inneringen, Krauchenwies/Hausen, Altshausen, SG Altheim und Landesliga-Absteiger FV Altheim.

Die besten Karten hat der TSV Riedlingen mit 16 Punkten Vorsprung gegenüber dem Zweiten bei noch 13 oder 14 (FV Neufra) zu absolvierenden Spielen. Startet Riedlingen nach der Winterpause gut, steht dem Landesliga-Aufstieg nicht mehr viel im Wege. Spannend dürfte der Kampf um Platz zwei werden. Die TSG Ehingen (32 Punkte) hat 17 Spiele absolviert. Neufra (33) und Blönried/Ebersbach (32) sind mit je einem Spiel in Rückstand. Mitentscheidend werden die direkten Duelle sein – wie Neufra gegen Ehingen am ersten Spieltag nach der Winterpause. Spannung verspricht auch der Abstiegskampf. Fünf Teams müssen sich derzeit ernsthafte Sorgen um den Verbleib in der Liga machen. Darunter sind drei frühere Landesligisten (FV Altheim, FV Altshausen, FCK/Hausen). Am stärksten gefährdet ist die SG Hettingen/Inneringen nach einer von Verletzungen geprägten Vorrunde.

Nachfolgend ein Überblick über die Situation bei allen 15 Mannschaften der Bezirksliga.

TSV Riedlingen (1. Platz/60:14 Tore/49 Punkte): Nach Platz fünf in der vergangenen Saison lässt es der TSV krachen. Riedlingen ist nach 17 Spielen noch ungeschlagen, hat die meisten Treffer erzielt, die wenigsten kassiert. Aus diesem Holz werden Meister geschnitzt. Logische Konsequenz für die Mannschaft von Trainer Hans Hermanutz wäre der Aufstieg.

FV Neufra (2./50:29/33): 16 Treffer mehr als zur gleichen Zeit vor einem Jahr hat Neufra in dieser Saison erzielt. Der FVN ist erster Verfolger von Riedlingen, doch der Fokus liegt auf dem Kampf um Platz zwei und die Aufstiegsrunde zur Landesliga. Das ist das Ziel der Elf von Trainer Sascha Goebel und seines spielenden Co-Trainers Robert Henning.

TSG Ehingen (3./49:29/32): Im vergangenen Jahr belegte die TSG vor Beginn der Rückrunde Rang zwei, hatte vier Punkten mehr als jetzt. Diesmal reichte es „nur“ zum dritten Platz, fünf Niederlagen mussten die Ehinger in 17 Spielen hinnehmen. Ambitionen auf Rang zwei hat die TSG aber weiter.

SGM Blönried/Ebersbach (4./32:23/30): Nach Rang zehn in der vergangenen Saison verbesserte sich die SGM auf Rang vier zur Halbzeit der Runde. Effizient war die Elf bisher, mit 32 Toren holte die Mannschaft um Kapitän Marcel Gentner 30 Punkte. Daheim kassierte der Tabellenvierte nur eine Niederlage.

SV Bad Buchau (5./36:37/26): Einen Rang besser als in der Vorsaison platzierte sich Bad Buchau. Drei Punkte mehr stehen auf der Habenseite. Die Defensive ist das Sorgenkind (37 Gegentreffer, nur zehntbester Wert). Daheim ist Buchau eine Macht, holte 19 Punkte, auswärts reichte es nur zu zwei Siegen und einem Remis.

SV Hohentengen (6./32:32/24): Zwei Plätze besser als in der Vorsaison steht Hohentengen da. Zu Hause ist die Bilanz ausbaufähig. Nur acht Punkte holte man im Gögestadion. In der Auswärtswertung belegt der SVH Platz drei (16 Punkte aus fünf Siegen und einem Remis). Ein Spitzenwert.

SG Öpfingen (7./43:24/22): Mit dem bisherigen Abschneiden kann der Aufsteiger zufrieden sein. Drei Nachholspiele hat die SGÖ noch zu bewältigen. Das Punktekonto kann somit noch wachsen. Grundlage für die bisher erfolgreiche Saison ist die gute Abwehrarbeit, Öpfingen belegt in der Defensivwertung Platz drei.

SGM SW Rottenacker/Munderkingen (8./47:50/21): Durch den Zusammenschluss zur SGM stoppten der Bezirksligist Rottenacker und der A-Ligist Munderkingen ihren jeweiligen Abwärtstrend des vergangenen Jahres. Belegte Rottenacker 2018/19 Rang 13 und entkam knapp der Relegation, hat das Team von Trainer Timm Walter nun einen einstelligen Tabellenplatz. Die SGM erzielte 22 Treffer mehr als die TSG Rottenacker zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison (25 statt 47). In der Defensive gibt es Verbesserungsbedarf (bisher 50 Gegentore).

SV Uttenweiler (9./37:37/20): Fünf Plätze schlechter als vor einem Jahr steht Uttenweiler da. Bisher haperte es vor allem in der Defensive. 2018/19 stellte der SVU noch die beste Abwehr der Liga, diesmal bedeuten 37 Gegentore nur den neuntbesten Wert.

SF Hundersingen (10./39:39/19): Vier Punkte weniges als zur Winterpause 2018/19 haben die Sportfreunde. Mit Rang zehn ist Trainer Alex Failer sicher nicht zufrieden. In der Rückrunde will der Relegationsteilnehmer des Sommers 2018 an alte Zeiten anknüpfen.

SV Langenenslingen (11./20:35/19): Effizient ist der Aufsteiger bisher. Mit nur 20 Toren holte der SVL 19 Punkte. Mit der aktuellen Situation ist man zufrieden. In der Rückrunde soll sich die starke Offensive steigern. Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz.

FV Altheim (12./32:42/17): Für den Landesliga-Absteiger soll sich in der Rückrunde einiges ändern. Bisher 17 Punkte sind nicht der Anspruch des FVA. Nur drei Heimsiege (neun Punkte) und acht Punkte auf fremden Plätzen sprechen für sich. Die Konstanz fehlte. Der neue Coach Johannes Reuter soll es richten.

SG Altheim (13./22:36/15): Eine eindeutig schlechtere Bilanz als im Vorjahr hat die SGA, die zwei Plätze tiefer steht als 2019. Eine Steigerung ist nötig, um sich vor dem Abstieg zu retten. Allerdings verlor die SGA in der Winterpause zwei Spieler, die Brüder Joel und Sandro Oliveira wechselten nach Laupheim.

FV Althausen (14./16:49/13): Erneut kämpft Altshausen gegen den Absturz in die Kreisliga. Diesmal ist die Ausgangsposition schlechter, drei Punkte weniger als vor einem Jahr hat der FVA bisher. Nur 16 Tore erzielte die Mannschaft, 49 Gegentreffer gab es. Trainer-Routinier Harry Lutz soll für Besserung sorgen.

FC Krauchenwies/Hausen (15./36:52/12): Wie 2019 spielt der FCK/Hausen gegen den Abstieg. Anders als im Vorjahr liegt man auf einem direkten Abstiegsplatz. In der Defensive musste der FCK neben Hettingen (52) die meisten Gegentreffer hinnehmen. Hier muss der neue Trainer, der ehemalige Pfullendorfer Kapitän Jörg Schreyeck, den Hebel ansetzen.

SG Hettingen/Inneringen (16./29:52/11): Für die SG wird es schwer, den neuerlichen Abstieg in die Kreisliga A zu verhindern – auch wenn der Rückstand ans rettende Ufer aktuell nur vier Punkte beträgt. Vor allem die Defensive hat Defizite (52 Gegentore). Ein Pluspunkt: Viele verletzte Spieler kehren zurück.