Spannung im Kampf um Platz zwei

Nach einer langen Vorbereitungsphase geht die Winterpause in der Fußball-Kreisliga A1 nun zu Ende. Am kommenden Wochenende wird die Rückrunde der Kreisliga A weitergeführt. Mit einem Vorsprung von 15 Punkten liegt die SG Öpfingen wohl uneinholbar an der Tabellenspitze. Auf den Plätzen zwei bis vier stehen drei punktgleiche Mannschaften, die sich Chancen auf den Relegationsplatz ausrechnen. Doch auch der Tabellenfünfte Griesingen wird sich noch nicht geschlagen geben. Im unteren Tabellendrittel hat der Tabellenzehnte SF Donaurieden gerade einmal vier Punkte Vorsprung auf den letzten Platz. Zumindest sechs Mannschaften müssen noch nachlegen, um nicht in Abstiegsgefahr zu kommen. Die SZ gibt einen kurzen Überblick über die Situation bei den 15 Teams der Kreisliga A1.

SG Öpfingen (1. Platz, 52:15 Tore, 44 Punkte). - Die SG Öpfingen hat von ihren bisher 16 Spielen 14 gewonnen und nur gegen den SV Oberdischingen zweimal unentschieden gespielt. Ähnlich wie im Vorjahr der TSV Riedlingen haben schon zur Halbzeit der Saison die Öpfinger die Konkurrenz distanziert. Außer der Niederlage beim Bezirksligisten TSG Ehingen hat die Mannschaft von Trainer Felix Gralla alle Vorbereitungsspiele gewonnen. Ein Glanzstück war außerdem der Sieg beim Hallenturnier um den Oxx-Cup in Ringingen. Testspiele: TSG Ehingen 2:5, SG Dettingen 4:0, SV Offenhausen 3:1, Olympia Laupheim A-Junioren 3:2, TSG Rottenacker 2:2.

SV Ringingen (2., 28:16 Tore, 29 Punkte). - Unter Trainer Torsten Seeger hat die Mannschaft vom Hochsträß die erfolgreiche Rückrunde der Vorsaison fortgesetzt. Allerdings wurden in der Vorrunde auch einige Heimspiele verloren. Gegenüber den Mitkonkurrenten hat Ringingen den Vorteil, ein Spiel weniger ausgetragen zu haben. Derzeit stehen außer dem verletzten Florian Stöferle alle Spieler zur Verfügung. Testspiele: SG Ersingen 3:1, SV Schemmerhofen 2:1, RSV Ermingen 5:0.

FC Schelklingen/Alb (3., 36:27 Tore, 29 Punkte). - Die Älbler sind im August mit einer hohen Heimniederlage in die Runde gestartet, doch seither waren sie sehr erfolgreich. „Ich bin überrascht, dass wir zur Winterpause Dritter wurden“, sagt Trainer Wilfried Staiger. Größtes Handicap war, dass die Mannschaft wegen einer Schneedecke auf dem heimischen Sportplatz nie im Freien trainieren konnte. Es wurde auf die Halle in Merklingen ausgewichen. Ralf Lang ist seit einem Skiunfall verletzt. Testspiele: FC Schmiechtal 1:0, KSC Ehingen 2:3.

FV Schelklingen-Hausen (4., 30:25 Tore, 29 Punkte). - Jens Kannemann hat ein Ziel: Man wolle am Saisonende Tabellenzweiter werden und eventuell nach erfolgreicher Relegation wieder in die Bezirksliga zurückkehren. Das wäre ein schönes Abschiedsgeschenk, denn Jens Kannemann hört nach der Saison als Trainer des FV Schelklingen-Hausen auf. Fehlen werden zum Rundenstart Christian Glökler und Marco Joos. Kürzlich gewannen die Schelklinger ihr Testspiel gegen Leoes de Ulm mit 6:0. Testspiele: SV Bremelau 1:5, PUCD Leos de Ulm/Neu-Ulm 6:0.

SG Griesingen (5., 32:31 Tore, 25 Punkte). - „Es ist nach oben noch Luft“, sagt SG-Abteilungsleiter Dominic Brunner. Licht und Schatten gab es für das Team von Trainer Marco Münch, der nach der Saison in Griesingen nach drei Jahren aufhört. Fabian Frigan ist ein Neuzugang. Gegen Schmiechtal und Baustetten II gelangen zwei Siege in der Vobereitung. Die SG Griesingen konnte in den vergangenen Wochen immer auf dem Platz trainieren. Testspiele: SV Baustetten II 3:0, FC Schmiechtal 4:1, SC Lauterach 6:1, TSG Ehingen II 5:1.

SF Kirchen (6., 27:28 Tore, 22 Punkte). - Die SF Kirchen haben derzeit auf Platz sechs weder Ambitionen nach oben, noch nach unten. Trainer Christian Zittrell, der auch nächste Saison weitermacht, ist mit der Vorbereitung zufrieden. 5:3 und 4:1 wurde zuletzt gewonnen und schon seit Wochen trainiert. Zurzeit fehlen Zittrell die Langzeitverletzten Dennis Gutsch und Alexander Knittel. Für den Rest der Runde sind die Sportfreunde zuversichtlich. SF Kirchen: SC Lauterach 2:2, SV Bremelau 4:1, WSV Mehrstetten 5:3, TSV Blaubeuren 2:4, KSC Ehingen 2:3.

VfL Munderkingen (7., 29:33 Tore, 21 Punkte). - Der VfL Munderkingen liegt im Mittefeld der Tabelle. Das Team von Hartmut Pohl trainiert erst seit 12. Februar und hat während der Fasnet Pause gemacht. Hartmut Pohl hört nach der Saison beim VfL als Trainer auf und seine Mannschaft ist am ersten Spieltag nach der Winterpause noch spielfrei. Neu zur Mannschaft gekommen ist Marco Rieger von der SG Altheim/Schemmerberg. Sein erstes Testspiel bestreitet der VfL am Donnerstag, 7. März, ein weiteres ist für das Wochenende geplant. Testspiele: TSG Achstetten (7. März, 20.15 Uhr, Kunstrasen in Neufra), SG Dettingen (9. März, 10 Uhr, Kunstrasen Gollenäcker).

SV Betzenweiler (8., 26:22 Tore, 19 Punkte). - Der Weggang der Brüder Viktor und Andrej Hasenkampf vor der Saison hat sich offensichtlich beim SV Betzenweiler bemerkbar gemacht. So belegt der Vorjahreszweite zur Halbzeit Rang acht. Trainer Alexander Failer ist mit der Vorbereitung in den vergangenen Wochen zufrieden, hofft aber für den Rest der Runde auf mehr Konstanz seiner Mannschaft: „Bis zum fünften Platz bin ich zufrieden“. Der SV Betzenweiler hielt in Stuttgart ein Trainingslager ab. Testspiele: TSV Benzingen 5:2, SG Hettingen/Inneringen 1:2, FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 3:2, SGM Scheer/Ennetach 1:1.

SGM Ertingen/Binzwangen (9., 30:27 Tore, 19 Punkte). - Trainer Bernd Rumpel hat mit einem Altersdurchschnitt von 21,5 Jahren die wohl jüngste Mannschaft der Kreisliga A1. Er bezeichnet die bisherige Saison als durchwachsen, will aber noch zwei Plätze gutmachen. In Ertingen war es in den vergangenen Wochen möglich, immer auf dem Rasenplatz zu trainieren. Zwei Siege und ein Remis lassen die Vorbereitung als zufriedenstellend erscheinen. Testspiele: SGM Scheer/Ennetach 4:2, SF Bussen 3:3, TSV Pfronstetten 6:2, SC Göggingen 5:0.

SF Donaurieden (10., 28:29 Tore, 17 Punkte). - „Ich hätte gerne einige Punkte mehr, doch wir haben mehrmals Lehrgeld bezahlt“, sagt Trainer Markus Schönleber. Er will mit seiner Mannschaft so schnell wie möglich den Verbleib in der Liga sichern, das steht bei einem Aufsteiger vor allem im Vordergrund. In der Vorbereitung lief nicht alles nach Wunsch, doch das 3:3 gegen Bezirksligist TSV Erbach ließ aufhorchen. Markus Schönleber wird nach der Saison als Trainer zur TSG Achstetten wechseln. FV Rot/Lph. 2:4, TSG Achstetten 0:6, TSV Erbach 3:3.

SV Dürmentingen (11., 28:40 Tore, 15 Punkte). - „Für uns kam die Winterpause zu früh“, sagt SVD-Pressewart Christian Schlegel. Erst durch zwei Siege gegen Oberdischingen und Rißtissen vor der Winterpause verließ Dürmentingen das Tabellenende. Die bisher verletzten Spieler sind wieder fit, dazu kommen einige A-Junioren, sodass das Team von Trainer Tobias Tress hofft, den Nichtabstieg zu schaffen. Testspiele: SGM Oggelshausen/Kanzach/Bad Buchau II 4:3, SG Mettenberg 6:5.

TSV Türkgücü Ehingen (12., 20:41 Tore, 15 Punkte). - Bei Türkgücü hatte man sich vor Beginn der Verbandsrunde eigentlich mehr versprochen, als bisher eingehalten wurde. Türkgücü hat die schlechteste Tordifferenz der A-Ligisten und Spielertrainer Tzafer Moustafa wird viel Arbeit haben, um seine Mannschaft unten heraus zu bekommen. In der Vorbereitung überraschte das 2:2 gegen den Bezirksligisten TSV Riedlingen, doch dann folgten zwei Niederlagen. Mit 24 Mann waren die Ehinger eine Woche in Antalja Belek im Trainingslager. Testspiele: TSV Bernstadt 2:4, SC Türkgücü Ulm 1:5, TSV Riedlingen 2:2, TSV Blaubeuren 0:3.

SGM Daugendorf/Zwiefalten (13., 23:32 Tore, 14 Punkte). - Neuer Trainer ist Marco Engesser. Der Aufsteiger ist zwar sehr erfolgreich in die Runde gestartet, hat inzwischen jedoch nachgelassen. „Wir wollen das Ruder herumreißen und auf jeden Fall den Klassenerhalt schaffen“, sagt Abteilungsleiter Tobias Butscher. Man habe jedoch einen kleinen Kader. Zwei Testspiele wurden gewonnen. Testspiele: FV Bad Urach II 1:2, SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten 7:0, TSV Steinhilben 4:3.

SV Oberdischingen (14., 16:29 Tore, 14 Punkte). - Trainer Markus Schmid hat zunächst nur ein Ziel: „Wir wollen den Klassenerhalt schaffen.“ Der SV Oberdischingen hat in seinen bisher 16 Spielen nur genauso viele Tore geschossen und hat damit den schwächsten Angriff der Liga. Zum Wiederbeginn der Rückrunde sind jedoch alle Spieler fit und die Trainingsbeteiligung in den vergangenen Wochen war sehr gut. Testspiele: SV Bremelau 1:2, TSG Ehingen II 4:1, SV Unterstadion 6:0, SF Bronnen 0:3, TSG Rottenacker 1:5, TSG Ehingen 4:8.

TSV Rißtissen (15., 22:32 Tore, 13 Punkte). - Sicher haben Trainer Christian Möbius und der TSV Rißtissen sich die Saison anders vorgestellt, doch zur Pause ist der TSV Letzter. Lukas Gebhard, zuvor beim FV Olympia Laupheim, verstärkt den TSV. „Die Jungs ziehen mit“, sagt der Trainer. Möbius hofft, dass seine Mannschaft erfolgreich in die Rückrunde startet und den Anschluss ans Mittelfeld herstellt. Noch ist die Konkurrenz in greifbarer Nähe. Testspiele: SV Mietingen II 2:2, SF Bronnen 0:2, TSG Achstetten 0:2, SV Äpfingen 1:2, SV Sulmetingen II 2:1.