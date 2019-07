Spannende Wettbewerbe am Stoffelberg

Bei strahlendem Sonnenschein und besten Bedingungen auf der Reitanlage des RFV Ehingen am Stoffelberg haben sich am Wochenende die Springreiter im Parcours präsentiert. Wenige Zehntelsekunden entschieden in den Springprüfungen über Sieg oder zweiten Platz und ließen die Zuschauer mitfiebern. Doch auch im Stilspringen sorgten die nah beieinanderliegenden Wertnoten für Spannung bei allen Teilnehmern. Es war ein sehr gelungenes Wochenende in Ehingen, bei dem für jeden was dabei war: Die Reiter hatten die Gelegenheit, auf optimal vorbereitetem Springplatz sowohl ihre Youngster in den Prüfungen vorzustellen als auch mit ihren schon etwas routinierteren Pferden die letzten Punkte für die Kreismeisterschaftswertung zu holen.

In den ersten Prüfungen, einer Springpferdeprüfung Klasse A** und einer der Klasse L, war Walter Maucher (RFV Illertissen) mit seinen Pferden nicht zu bezwingen und holte sich in beiden Wettbewerben die goldene Schleife. Miriam Grötzinger (PST Laichingen), die mit zwei Pferden am Start war, sicherte sich in der Klasse A** die Plätze zwei und drei. In der Klasse L wurde Michael Füß (RSG Öpfingen) Zweiter und Miriam Grötzinger erreichte den vierten Platz.

Auf Platz drei des L-Springens lag die Schweizerin Celine Zehnder, die für den RFV Merklingen/Alb startete, und am Wochenende in den hohen Klassen dominierte. Mit hervorragenden Pferden sicherte sich Zehnder in der Springprüfung der Klasse M* den zweiten und dritten Platz, nur Nicole Blessing (PSV Bellenberg) schob sich mit einem sehr guten Ritt noch an der Schweizerin vorbei an die Spitze. Aber im Springen der Klasse M* mit Stechen am Samstag ließ Celine Zehnder niemanden an sich vorbei, gewann die Prüfung auf Body of Steel und sicherte sich mit einem zweiten Pferd, Bodywhite, in dieser Prüfung außer dem noch den zweiten Platz. Auch am letzten Turniertag in Ehingen am Sonntag überzeugte die Schweizerin in der Springpferdeprüfung der Klasse M* und wurde nach Ulrike Steeb (RFV Heuchlingen) Zweite und Dritte mit ihren Pferden Caracho und Pan Am.

Ein Raunen ging durch die Zuschauerreihen, als die Wertnote von Anja Stöferle (PF Lußhof Laupheim) in der Stilspringprüfung der Klasse A* verkündet wurde. Mit der Note 9,0 setzten die Richter sie auf den ersten Platz in diesem Wettbewerb. Es war eine nach Lehrbuch gerittene Vorstellung von Stöferle, die mit einem deutlichen Sieg endete. Mit dem zweiten Platz wurde Johanna Mendler belohnt, gefolgt von Lea Perkmann (beide RV Ulm-Gögglingen).

Vom gastgebenden Verein war Sabrina Aierstok erfolgreich am Start und wurde in der Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse A** (KMS) Vierte und Fünfte mit ihren zwei Pferden Zirado und Glissy – Sieger in diesem Wettbewerb wurde Tina-Elisabeth Renz von der RG Heufelden auf Bambina. Am Tag zuvor hatte die Reiterin des RFV Ehingen in der Punktespringprüfung Klasse A* auf Glissy den zweiten Platz erreicht hinter Silke Dasch von den PSF Munderkingen auf Cordial.

Sieg für Julian Braig

Ebenfalls für Ehingen am Start legte Julian Braig in der Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse L, in der es Punkte für die Kreismeisterschaften des Pferdesportkreis Alb-Donau zu gewinnen gab, auf Catizi einen fehlerfreien und zugleich schnellen Ritt hin und gewann vor Sabine Winter (RFV Rot an der Rot). Am Höhepunkt des Wochenendes, zugleich die letzte Prüfung des Ehinger Springturniers, nahmen neun Reiter teil. Das Springen der Klasse M** mit Siegerrunde wurde gewonnen von Ralf Rundel (RC Rupberg), dicht gefolgt von Marcel Braig (RFV Ehingen) auf Anton.

Erfolge am Stoffelberg gab es auch für die Springreiter der RSG Öpfingen: Jannik Kästle von der RSG gewann die Springprüfung der Klasse M* auf Santa Eldorade und sicherte sich in derselben Prüfung auf Cinaback außerdem Rang drei.

Am Sonntagmittag zeigten die Voltigierer des gastgebenden RFV Ehingen auf dem Pferd Luna ihr Können, angeleitet von Andrea Schlecker. Die ansprechende Vorstellung weckte Vorfreude auf das Voltigierturnier in Ehingen am 29. September.

Die Reitturniertage auf dem Stoffelberg wurden von den Zuschauern begeistert angenommen, die Reiter präsentierten sich erfolgreich und der Reitverein Ehingen zog auch in diesem ein positives Fazit. Für die Ehinger Reiter ist die Turniersaison jedoch noch nicht vorbei und der RFV begrüßt im Herbst die Voltigierer auf seiner Anlage.