Spannende Spiele am Wochenende

Die Verbandsrunde im Tischtennis-Bezirk Ulm geht dem Ende entgegen. Zahlreiche Mannschaften benötigen Punkte für Meisterschaft oder gegen den Abstieg. Am kommenden Wochenende stehen einige sehr interessante Spiele auf dem Programm.

Herren Landesklasse 7. Der TSV Erbach hat im Falle eines Sieges in Giengen die Chance, sich von den letzten Tabellenplätzen zu distanzieren. Die TSG Giengen ist Neunter, der TSV Erbach Achter. In der Vorrunde trennten sich beide mit einem 8:8-Unentschieden.

Herren Bezirksliga. Die wohl letzte Chance, noch in den Kampf um die Meisterschaft einzugreifen, hat die SG Öpfingen in Holzheim. Das 9:3 gegen den derzeitigen Tabellenführer in der Vorrunde kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Holzheim am Samstag Favorit ist.

Im Kellerduell stehen sich der ASV Bellenberg und die SG Griesingen gegenüber. Die Gegner belegen die letzten beiden Plätze und sind schon abgeschlagen. In der Vorrunde gewann Griesingen mit 9:4.

Herren Bezirksklasse 2. Zu einem echten Schlager kommt es am Samstag in der Ehinger Gymnasiumshalle. Tabellenführer Ehingen hat dabei die Möglichkeit, im Falle eines Sieges die Meisterschaft hieb- und stichfest zu machen. Doch der SC Berg hat sich auf Platz drei hervorgearbeitet und kann noch den Relegationsplatz erreichen. In der Vorrunde gewann Ehingen mit 9:5.

Herren Kreisliga A 2. Der SC Bach hat seine bisher einzige Niederlage in Munderkingen eingefahren und ist Tabellenführer. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten soll die Revanche gelingen. Das wäre dann ein wichtiger Schritt in Richtung Meisterschaft.

Die SpVgg Obermarchtal hat in der laufenden Punkterunde enttäuscht. Negativer Höhepunkt war das 0:9 bei Öpfingen II. Gegen den Tabellenvierten Wiblingen werden es die Obermarchtaler schwer haben, sich für das 3:9 der Vorrunde zu revanchieren.

Schon das Spiel der Vorrunde hat Berg II gegen Rottenacker mit 9:6 gewonnen. Auch im Heimspiel ist der Aufsteiger Favorit.

Der Tabellendritte Herrlingen IV möchte seine Ambitionen zumindest auf Platz zwei nicht schmälern. Er wird zu Hause seinen Vorrundensieg (9:5) wiederholen.

Herren Kreisliga B 2. Öpfingen III will sich gegen Berg IV für das 6:9 der Vorrunde revanchieren. Wie schon in der Vorrunde (1:9) ist Unterstadion gegen Ulm 46 IV nur Außenseiter. Ehingen II hat schon bei Blaustein II knapp gewonnen und möchte nach dem 9:7 am Samstag erneut punkten.

Herren Kreisliga C 2. Interessant ist das Aufeinandertreffen von Rißtissen II und Unterstadion II. Obermarchtal II und Rottenacker II müssen Niederlagen einkalkulieren.

Damen Bezirksliga. Mit einem Sieg in Ermingen könnte Berg II mit Tabellenführer Langenau gleichziehen.

Gegen SSV Ulm 46 II ist Schelklingen Favorit.

Mädchen Verbandsklasse. Im Falle eines Sieges in Ludwigsfeld, könnten die Berger Mädchen noch um einen Tabellenplatz vorrücken.