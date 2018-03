Spannende Duelle an der Platte

Die Tischtennisspieler der SG Öpfingen will sich sicher für die Niederlage in Langenau revanchieren und die SG Griesingen sieht eine Chance auf den ersten Sieg der Rückrunde. Der TSV Erbach ist spielfrei.

Herren Bezirksliga. Durch die Niederlage am vergangenen Wochenende hat die SG Öpfingen die Tabellenführung eingebüßt. Gegen Langenau soll nun eine Wiedergutmachung angestrebt werden. Das Vorrundenspiel haben die Öpfinger Herren in Langenau verloren.

Die SG Griesingen steht auf einem Abstiegsplatz. Nur wenn sie gegen Seißen (Vorrunde 5:9) gewinnt, kann sie hoffen, das rettende Ufer noch zu erreichen.

Herren Bezirksklasse. Der SC Berg hat eine leichte Aufgabe. Schon in der Vorrunde gewann er in Merklingen mit 9:1 und ist auch zu Hause gegen den Tabellenletzten Favorit.

Obwohl auswärts antretend, sollten die Ehinger Herren auch bei Dornstadt II gewinnen. Zu Hause haben die Ehinger allerdings in der Vorrunde nur mit 9:6 gewonnen.

Herren Kreisliga A 2. Griesingen II kann sich gegen Herrlingen IV kaum etwas ausrechnen (Vorrunde 1:9). Auch für Rottenacker wird es schwer, nach der 2:9-Niederlage in der Vorrunde, gegen Wiblingen zu punkten.

Im Lokalderby bei Erbach II will der SC Bach seine Tabellenführung erfolgreich verteidigen (Vorrunde 4:9).

Tabellennachbarn stehen sich im Spiel Öpfingen II gegen Obermarchtal gegenüber. Das Vorrundenspiel ging mit 9:3 an Öpfingen.

Herren Kreisliga B 2. Rißtissen will in Öpfingen den Vorrundensieg (9:3) wiederholen.

Gegen Blaustein II wird Untersta-dion wohl erneut das Nachsehen haben (Vorrunde 2:9).

Berg III ist gegen SSV Ulm 46 II (Vorrunde 2:9) sicher nicht von vorneherein ohne Chancen.

Damen Bezirksliga. Die Berger Damen II werden sicher von Langenau gefordert, sollten zu Hause aber gewinnen.

Mädchen Verbandsklasse. Die Berger Mädchen werden am Wochenende gleich zweimal gefordert. Während sie in Untergröningen eine Niederlage einkalkulieren müssen, sollten sie in Westhausen gewinnen.