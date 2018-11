Späte Gegentore besiegeln Niederlage von Ehingen-Süd

Der SSV Ehingen-Süd hat sein Auswärtsspiel beim FSV Hollenbach mit 1:3 (1:1) verloren. Die Kirchbierlinger gingen in der ersten Halbzeit in Führung und die siegbringenden Treffer der Heimmannschaft fielen erst in der Schlussphase, dennoch stand für SSV-Trainer Michael Bochtler fest: „Unterm Strich war der Sieg von Hollenbach nicht unverdient.“

Der FSV, gestärkt durch sechs Spiele ohne Niederlage und zuletzt vier Siege in Folge, machte sofort deutlich, dass er seine Erfolgsserie fortsetzen wollte und störte das Spiel des SSV Ehingen-Süd durch enormes Pressing. „Wir waren schwer unter Druck und haben die Anfangsphase mit Glück ohne Gegentor überstanden“, sagte Bochtler. Hollenbach hatte nach rund fünf Minuten die erste große Chance zum Führungstor und kurz darauf die zweite, die Süds Hintermannschaft gerade noch so entschärfte.

Erst nach einer Viertelstunde ließ der Druck der Gastgeber etwas nach, die Partie war nun ausgeglichen. Doch es dauerte bis zur 28. Minute, ehe auch Ehingen-Süd erstmals torgefährlich wurde – und bei dieser Gelegenheit gleich zuschlug: Verteidiger Stefan Hess erzielte nach einer Freistoßflanke von Timo Barwan das 1:0 für die Gäste.

Ausgleich kurz vor der Pause

Die Hollenbacher wirkten geschockt und brauchten ein paar Minuten, um wieder in Tritt zu kommen. Mit langen, oft diagonal geschlagenen Bällen in den Rücken der SSV-Abwehr versuchte es die Heimelf und hatte in der 40. Minute Glück, als Süd-Abwehrmann Fabian Sameisla bei einem Rettungsversuch den Ball über Keeper Benjamin Gralla hinweg ins eigene Tor abfälschte – 1:1. „Unglücklich und ärgerlich für uns“ nannte Trainer Bochtler den Ausgleich kurz vor der Halbzeit.

Michael Bochtler schwor seine Mannschaft in der Pause darauf ein, gerade die langen Diagonalbälle der Hollenbacher besser zu verteidigen. „Das haben wir dann auch gemacht.“ Die Heimelf blieb dennoch tonangebend und hatte bei einem Distanzschuss von Samuel Schmitt, der an den Pfosten prallte, die erste gute Chance im zweiten Durchgang (53.). Bitter für Süd war, dass der SSV-Trainer bereits zum zweiten Mal früh zu einer Auswechslung gezwungen war: Nachdem in Halbzeit eins nach knapp einer halben Stunde schon Torjäger Hannes Pöschl (Bochtler: „Eine alte Verletzung im Oberschenkel ist wieder aufgebrochen“) vom Feld gegangen war, musste nun auch Rechtsverteidiger Max Vöhringer, der über Schwindel geklagt hatte, raus. In der 75. Minute nahm Bochtler dann noch den Gelb-Rot-gefährdeten Mittelfeldspieler Danijel Sutalo sicherheitshalber aus dem Spiel.

Süd hielt lange das 1:1 gegen feldüberlegene Hollenbacher. Erst in der Schlussphase kippte das Spiel und wieder kassierten die Gäste einen unglücklichen Gegentreffer: In der 80. Minute gelang es dem SSV nicht, den Ball nach einem Einwurf der Gastgeber aus der Gefahrenzone zu befördern – Robin Dörner kam aus kurzer Distanz zum Schuss und traf zum 2:1. „Das war ein bisschen schlafmützig und schlecht verteidigt“, so Michael Bochtler.

Die Kirchbierlinger ließen die Köpfe nicht hängen und hatten zwei erstklassige Ausgleichsmöglichkeiten: Erst scheiterte Semir Telalovic mit einem Schuss aus kurzer Entfernung am FSV-Torwart Philipp Hörner (Bochtler: „Überragend reagiert“), kurz darauf verfehlte Filip Sapina mit einem Kopfball nach einer Ecke knapp das Tor. Süd versuchte es danach weiter, kassierte aber in der 88. Minute das dritte Gegentor: Nach einem Abstoß von Hollenbach verloren die Gäste ein Kopfballduell im Mittelfeld, der Ball kam zu Markus Herkert, der allein auf SSV-Schlussmann Gralla zulief und das Duell für sich entschied. Mit dem 3:1 war die Entscheidung zugunsten der Mannschaft der Stunde in der Verbandsliga gefallen.

„Wir haben Hollenbach einen großen Kampf geliefert“, war Bochtler nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, für die mit etwas Glück auch ein Punktgewinn dringewesen wäre. Der SSV-Trainer bezeichnete den Erfolg des neuen Tabellenzweiten zwar als „nicht unverdient“, aber „es hätte sich auch niemand beklagt, wenn das Spiel 2:2 ausgegangen wäre“.