Sozialminister informiert sich über medizinische Versorgung

„Ortsnahe medizinische Versorgung ist ein genauso wichtiger Standortfaktor wie Verkehrsanbindung, Kindertagesstätten und Schulen“: Mit dieser Kernaussage hat Landrat Heiner Scheffold am Donnerstagvormittag den Landessozialminister Manfred Lucha im Ehinger Gesundheitszentrum begrüßt. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der ADK GmbH Wolfgang Schneider und zahlreichen Kreisräten zeigte Scheffold auf, wie breit das Alb-Donau-Klinikum nicht nur in Ehingen, sondern auch an den Standorten Blaubeuren und Langenau aufgestellt ist, ohne dabei unbedingt mit Ulmer Kliniken in Konkurrenz zu treten. In bestimmten Bereich kooperieren die Kliniken sogar.

Weniger Krankenhäuser, spezialisierte und bessere Versorgung der Patienten auch ambulant: Diese Ziele hat Sozialminister Lucha für die kommenden Jahre vorgegeben, um das Gesundheitssystem im Land zu reformieren. Dem stellten Landrat Heiner Scheffold und Geschäftsführer Wolfgang Schneider nun das Ehinger Gesundheitszentrum gegenüber, das in fast allen medizinischen Bereichen eine Anlaufstelle für Patienten ist. Denn neben dem stationären Klinikteil sind hier seit 2000 auch 18 Ärzte in selbstständig geführten Praxen untergebracht und zusätzlich seit Herbst des vergangenen Jahres acht weitere Ärzte im medizinischen Versorgungszentrum, so Schneider. In den vergangenen rund 20 Jahren seien etwa 161 Millionen Euro investiert worden, „um höchste Qualität anbieten zu können“, ergänzte Heiner Scheffold. Der auch darauf hinwies, dass in der Alb-Donau-Klinik jährlich 15 Allgemeinmediziner ihre Ausbildung beenden.

Eine dieser Allgemeinmedizinerinnen ist Marie-Therese Gast, die gemeinsam mit ihrem Mann Holger Gast in die Praxis von Roland Schenzle eingestiegen ist. Immer mehr Praxen schließen, machten die drei Allgemeinmediziner klar und wegen des großen Einflusses der Kassen würden immer weniger junge Ärzte den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. „Wir können die Schließungen nicht alleine auffangen“, verdeutlichte Roland Schenzle. Lucha stellte dem entgegen, dass die Anzahl der Medizinstudenten um zehn Prozent erhöht werde und man derzeit daran arbeite, die Arbeit der niedergelassenen Ärzte nicht bürokratischer, sondern effizienter zu gestalten, aber dabei trotzdem verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen müsse. „Wir tun alles, damit Sie weiterhin Spaß an ihrem Job haben.“

Unfallchirurgische Abteilung aufgebaut

Neben der Kooperation mit den im Gesundheitszentrum ansässigen Praxen ist für das Ehinger Krankenhaus auch die unfallchirurgische Abteilung in direkter Nachbarschaft zum Ulmer Uniklinikum ein Erfolgsmodell. In wenigen Jahren hat der Chefarzt der Chirurgie, Michael Kramer, ein hochspezialisiertes Ärzteteam angeworben und ein lokales Traumazentrum aufgebaut, dessen nächster Schritt nun ein ambulantes OP-Zentrum sein müsse, um mehr Platz für Patienten zu schaffen, so Kramer. Heute sei Ehingen zertifiziert für Knie- und Wirbelsäulenoperationen und könnte Experten aus dem unterschiedlichsten Bereichen vorweisen. „Wir haben damit ein größeres Angebot als Ulm und zeigen, dass nicht die Größe eines Hauses, sondern das Konzept dahinter entscheidend für den Erfolg ist“, ergänzte Kramer.

Statt sich zu kannibalisieren, setzen die Kliniken in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis bereits seit einigen Jahren auf Kooperationen – unter anderem in der Strahlentherapie – , zeigte Wolfgang Schneider auf. „Der Chef der Krankenkasse AOK sieht aber trotzdem nur die Notwendigkeit von einem Krankenhaus alle 50 Kilometer“, hielt der Landrat dem Minister vor. Für den Alb-Donau-Kreis würde das bedeuten, dass keine einzige der drei Niederlassungen des Alb-Donau-Klinikums mehr eine Daseinsberechtigung hätte, wenn man den Zirkel in Ulm einsteche. „Wo soll da die Versorgung in der Fläche stattfinden?“, fragte Scheffold.

Lucha zeigte sich am Ende der Führung durchs Gesundheitszentrum beeindruckt, wies aber trotzdem darauf hin, dass das Ziel eine Struktur sein müsse, die mit einer schwarzen Null auskomme. „Wir haben ein großes Interesse daran, die Krankenhäuser größtmöglich zu fördern, denn dann sind sie zukunftsfähig“, so Lucha. Mit 9000 Euro unterstütze das Land jedes Bett im Krankenhaus. „Nur mit der größtmöglichen Förderung werden wir zukunftsfähig bleiben.“