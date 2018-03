Souveräner Sieg der WKG-Riege

Die Turner der Wettkampfgemeinschaft Donau-Alb I sind optimistisch zum Auswärtswettkampf bei der WKG Spaichingen-Göllsdorf I gefahren – mit einem weiteren Sieg wollten das Team um Mannschaftsführer Sebastian Schmidt den Spitzenplatz in der Bezirksliga Süd verteidigen und einen weiteren Schritt in Richtung Ligafinale machen. Mit einem souveränen Sieg von 273,05:240,70 (12:0 Geräte) wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht und zeigten sich gut vorbereitet für die entscheidenden Kämpfe.

Am Boden glückte den Turnern der Gemeinschaftsriege Donau-Alb ein furioser Start. Gleich vier Turner holten Bewertungen von mehr als 13,00 Punkten. Der Tagesbeste war Thilo Merk, der 13,55 Punkte zum klaren Gerätesieg von 53,05:48,75 beisteuerte. Trotz beruhigender Führung hatten die Donau-Alb-Turner ihre Nerven am Pauschenpferd nicht im Griff. Bis auf Jonas Frankenhauser (10,45) mussten alle nach großen Fehlern vom Gerät absteigen. Da die Heimmannschaft für dieses Gerät nur vier Turner stellte, wurde die Führung trotzdem ausgebaut (39,60:35,50). Mit sehr guten Übungen an den Ringen, darunter glänzende 12,70 Punkte von Jan Rieger, sorgten die Gäste bei Halbzeit des Wettkampfs für die Vorentscheidung zu ihren Gunsten (47,25:38,30). Auch wenn im weiteren Verlauf am Sprung, Barren und Reck nicht alle Übungen wunschgemäß und fehlerfrei gelangen, wurden auch diese Geräte deutlich gewonnen. Bester Sechskämpfer war erneut Marco Clauß von der WKG Donau-Alb mit 69,85 Punkten.

Mit drei Siegen führt die WKG-Riege ungeschlagen die Tabelle der Bezirksliga Süd an und erwartet am Sonntag, 11. März, den starken Landesliga-Absteiger WKG Villingendorf-Rottweil. Wettkampfbeginn ist um 16 Uhr in der Sporthalle Munderkingen. Bei einem Sieg wäre den Gastgebern Platz zwei und die Qualifikation fürs Ligafinale bereits sicher. Dieses Ziel haben die Gäste noch nicht aufgegeben, obwohl sie zuletzt eine denkbar knappe Niederlage mit nur einem Zehntelpunkt hinnehmen mussten. Für Hochspannung in der Munderkinger Halle ist also gesorgt.